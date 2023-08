Il tabellone di Cincinnati di tennis: Sinner è nuovamente sulla strada di Djokovic Sorteggiato il tabellone del 1000 di Toronto. In campo quattro giocatori italiani. Alcaraz testa di serie numero 1. Djokovic è sulla strada di Sinner, Berrettini parte con Auger-Aliassime.

A cura di Alessio Morra

Uno via l'altro. Come tradizione i due tornei 1000 americani sul cemento si giocano in fila. Prima Toronto, dove Sinner sta volando, e poi Cincinnati. La scorsa notte è stato sorteggiato il tabellone del torneo di Cincinnati, che si gioca dal 13 al 20 agosto. Torna in campo Djokovic, Alcaraz è la testa di serie numero 1. Sinner, Berrettini, Musetti e Sonego presenti. Jannik è dalla parte di Djokovic, Berrettini potrebbe sfidare Rune. Il torneo si potrà seguire in diretta TV su Sky, streaming su Sky Go e NOW.

Il tabellone di Cincinnati: Sinner, Musetti e Berrettini sono tutti nella parte bassa

Carlos Alcaraz è la prima testa di serie di Cincinnati, dove avrà grande voglia di riscatto. A Toronto è uscito ai quarti, pagando le fatiche di una stagione formidabile. Nella parte alta Ruud, Tsitsipas e Rublev. Più forte la metà di sotto che è presidiata da Djokovic, di ritorno dopo Wimbledon. Il serbo nei quarti potrebbe sfidare Sinner che nel suo ottavo ha Taylor Fritz. Berrettini inizia con Auger-Aliassime, dovesse vincere due partite troverebbe Rune. Musetti con Evans, vincitore di Washington, e poi eventualmente con Medvedev. Sonego ha un qualificato.

Ipotetici ottavi: Alcaraz-Paul, Tiafoe-Ruud, Tsitsipas-Coric, Khachanov-Rublev, Rune-Auger Aliassime, Zverev-Medvedev, Sinner-Fritz, Norrie-Djokovic.

Leggi anche ATP Toronto 2023, il tabellone aggiornato maschile e femminile del torneo masters 1000 di tennis

Sinner -Cerundolo/qualificato (2° turno)

Berrettini-Auger-Aliassime (1° turno)

Sonego-qualificato (1° turno)

Musetti-Evans (1° turno)

Il calendario completo del torneo: programma e orari