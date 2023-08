Rublev si commuove in campo a Cincinnati: Kyrgios lo prende in giro sui social Rublev durante il match con Ruusuvuori del torneo 1000 di Cincinnati si è lasciato andare alle lacrime. Quelle immagini hanno fatto il giro dei social. In molti hanno mostrato enorme affetto, Kyrgios è stato invece ironico e pungente.

Andrey Rublev è uno dei tennisti più apprezzati dagli appassionati, non solo per il suo gioco, ma per l'atteggiamento che ha in campo e fuori. Un ragazzo sempre positivo, che quando perde non dimentica mai di fare i complimenti agli avversari. Piace perché non maschera mai le sue emozioni. E non le ha nascoste nemmeno durante il torneo di Cincinnati. Quelle immagini hanno fatto il giro del web, gli hanno procurato il cosiddetto mare d'affetto, ma anche alcuni messaggi di scherno, compreso quello di Nick Kyrgios, che non ha mai molti peli sulla lingua.

Rublev sta vivendo un'altra eccellente stagione, forse è la migliore della sua carriera. Ha vinto il primo torneo 1000, a Monte Carlo, ed ha avuto una continuità ad altissimi livelli. Ma dopo aver vinto il titolo a Bastad, il russo ha perso malamente al primo turno sia a Toronto che a Cincinnati, due tornei 1000 in cui c'erano tanti punti in palio. Due ko in fila, contro giocatori di medio livello.

A Cincinnati ha giocato con Ruusuvuori, finlandese che non è uno abituato a grandi exploit, ma che va sconfitto. Rublev ha sfidato l'avversario e forse anche i suoi fantasmi ed ha finito per perdere dopo tre ore e tre set lottatissimi. Il russo ha perso in modo delittuoso e quando la partita volgeva al termine si è seduto sulla sua panchina e si è commosso. In quei pochi secondi si sono percepite le lacrime, la commozione del tennista era evidente, e Rublev ha fatto di tutto per non farsi immortalare ha avvolto il suo viso nell'asciugamano.

Poche ore dopo, a sconfitta già acquisita, Rublev torna in auge sui social. Un mare d'amore gli è piovuto addosso, e se avrà letto quei messaggi avrà tratto sollievo. Ma Nick Kyrgios, che nel 2023 ha giocato solo una partita, ha voluto commentare quella vicenda e lo ha fatto a modo suo.

L'australiano ha commentato quel video scrivendo: "Divertente per alcuni, è ‘crudo' e ‘mostra emozioni'". Ed ha aggiunto delle emoji sorridenti. Un messaggio che non è piaciuto, e Kyrgios è finito nel polverone.