Sinner subito fuori a Cincinnati, ma niente processi: il momento topico sarà agli US Open Dopo il successo a Toronto c’era grande attesa per Jannik Sinner, che però è caduto subito a Cincinnati. Non c’è da preoccuparsi troppo in vista degli US Open.

Il tennis è tornato ad essere uno sport assai seguito, grazie alle gesta di Sinner, Berrettini e Musetti. Questo è molto bello, però c'è anche chi non è troppo addentro alla materia ed è subito pronto a sparare a zero contro questo o quel giocatore. Sicuramente fa rumore la sconfitta di Jannik Sinner a Cincinnati, ma non c'è bisogno di fare drammi né di mettersi le mani nei capelli, né tantomeno di sparare a zero contro Jannik, che ha appena vinto un torneo 1000 e che vede negli US Open l'obiettivo principe della stagione.

Sinner domenica scorsa a Toronto ha vinto il primo titolo 1000 della sua carriera, un traguardo straordinario. Alla soglia dei 22 anni ha conquistato l'ottavo titolo ATP, al momento il più importante in bacheca. Prestigioso il titolo vinto, ma anche remunerativo per la classifica, 1000 punti che lo hanno lanciato in orbita. Facile non è spostarsi in poche ore dal Canada all'Ohio, è sempre cemento, è sempre Nord America, ma cambia tanto e scendere in campo non è semplice per nessuno.

Nadal quando vinceva in Canada, poi a Cincinnati dava buca, Djokovic a Toronto non ci è andato proprio. Perché il back to back è complicato. Sinner è volato in America e lì ha perso subito, ko al secondo turno, contro un avversario non di nome, ma comunque ostico, Dusan Lajovic, giocatore che non ha grandi skills (come direbbero i più giovani) ma che va messo ko.

Sinner ci ha provato, ma non ha mai dato l'idea di poter stendere l'avversario, pur lottando come un dannato in ogni singolo punto. Lajovic ha fatto festa, imponendosi con il punteggio di 6-4 7-6. Il serbo agli ottavi troverà Fritz, che ha eliminato Sonego.

Sarebbe stato preferibile vederlo vincere, nei quarti c'era Djokovic, ma ora non bisogna fare drammi. I leoni da tastiera come quelli che non sono troppo addentro al tennis non devono massacrare Sinner, che perde subito sì a Cincinnati, ma che agli US Open si presenterà come uno dei giocatori da battere. Il tabellone potrebbe aiutarlo, ma intanto avrà modo di rifiatare, riposare e prepararsi per il torneo più importante della stagione, con le Finals di Torino.