ATP Toronto, oggi Sinner-de Minaur: orari TV e dove vedere in diretta la finale

Le partite di oggi al torneo ATP Toronto di tennis: in campo per la finale Sinner e de Minaur. Il momento forse è arrivato. Jannik Sinner per la terza volta disputerà la finale di un torneo 1000, ma per la prima volta giocherà da favorito. Il primo successo in un torneo così importante potrebbe arrivare stasera. Anche se non bisogna sottovalutare l'australiano, che però Jannik ha sempre battuto, nei precedenti quattro confronti. La finale inizierà alle ore 22 e si potrà seguire in diretta TV su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Il programma di oggi al Masters 1000 di Toronto: l'orario della finale

ore 22: Jannik Sinner – Alex de Minaur

Sinner-de Minaur oggi in TV a Toronto: orario e dove vederla

Jannik Sinner ha raggiunto almeno le semifinali in tutti i tornei 1000 sul cemento di questa stagione 2023. Stasera giocherà ancora la finale. A Miami andò male, ma di fronte c'era Medvedev. Stanotte Sinner è favorito e non poco contro Alex de Minaur, tennista australiano, senz'altro in crescita, ma più debole dell'italiano. Curiosamente i due hanno disputato il torneo di doppio assieme a Toronto.

La finale tra Sinner e de Minaur si disputerà alle 16 ora locale, ed essendoci tra l'Italia e il Canada sei ore di fuso orario. La partita che deciderà il torneo di Toronto non inizierà prima delle 22 italiane. Sarà Sky a trasmetterla in diretta. Sinner-de Minaur visibile in streaming tramite Sky Go e NOW. Telecronaca di Pero e Lorenzi.

