Sinner è implacabile, Berrettini battuto nel derby: ora Jannik sfiderà Murray a Toronto

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha vinto il derby con Berrettini in due set e si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo 1000 di Toronto. La testa di serie numero 7 tornerà in campo già stanotte per il match con Andy Murray. Ha vinto pure Musetti, che in serata sfiderà Medvedev.

Il tanto atteso derby Sinner-Berrettini non ha deluso le aspettative. Un primo set di livello altissimo. Jannik di una solidità incredibile è riuscito a tenere testa a un Berrettini che ha giocato ai livelli dei giorni migliori. Palle break in serie per il romano, che non riesce a sfruttarne nemmeno una. Nel decimo gioco l'unico break del primo set. Vinto quello (per 6-4), l'altoatesino gioca più sciolto e nel secondo in modo chirurgico ottiene un altro break, che gli permette di chiudere l'opera (6-3).

Sinner così passa agli ottavi di finale, che disputerà nella notte tra giovedì e venerdì contro Andy Murray, uscito vincitore da un'autentica battaglia con Max Purcell. Sarà senz'altro una sfida di alto livello, nella quale Sinner è nettamente favorito. Le sconfitte di Tsitsipas e Rublev regalano, sulla carta grandi chance a Jannik, che dovesse avanzare un po' nel torneo si isserebbe al quarto posto della Race, la classifica che considera i risultati dell'anno solare. Berrettini esce sconfitto, ma ha giocato a un livello alto e la sua crescita complessiva continua.

Ha passato il turno e si è qualificato per gli ottavi di finale Lorenzo Musetti, che grazie a una grande tigna è riuscito a sconfiggere dopo tre lottatissimi set l'australiano Kokkinakis. Musetti in serata sul centrale affronterà Medvedev, tennista russo numero 2 del tabellone che invece ha sconfitto Arnaldi nei sedicesimi e che è piuttosto favorito.