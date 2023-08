ATP Cincinnati, oggi Sinner-Lajovic e Musetti-Medvedev: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al torneo ATP Cincinnati di tennis: in campo gli italiani Sinner, Musetti e Sonego. Jannik Sinner torna in campo dopo il trionfo del 1000 di Toronto. L'azzurro sfiderà il serbo Lajovic sul Grand Stand. Prima, sempre su quel campo toccherà a Musetti e Medvedev, che inizieranno alle ore 17. Quindi Sinner dovrà attendere la partita di Musetti per entrare in campo. Su Sky in TV e in streaming con Sky Go e NOW si potrà seguire pure Sonego-Fritz.

Il programma di oggi al Masters 1000 di Toronto e i risultati degli italiani

ore 17: Musetti-Medvedev

non prima delle 19: Sinner-Lajovic

non prima delle 19: Sonego-Fritz

Sinner-Lajovic oggi in TV a Cincinnati: orario e dove vederla

La partita tra Jannik Sinner e Dusan Lajovic si disputerà oggi nell'orario dell'aperitivo. Perché orientativamente Sinner-Lajovic non inizierà prima delle 19 ora italiana, ma il match potrebbe slittare, al massimo di un'ora. Sarà Sky, sul canale 201, a mandarla in onda. Sinner-Lajovic si disputerà sul Grand Stand dopo Musetti-Medvedev. Streaming possibile con Sky Go e NOW.

Dove vedere la partita di Musetti contro Medvedev al torneo di tennis in diretta TV

Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev si affronteranno per la seconda settimana consecutiva. L'azzurro dopo aver sconfitto Evans si è guadagnato il secondo turno, contro il russo, testa di serie numero 3 di un tabellone assai sbilanciato. Medvedev-Musetti inizierà alle ore 17 e sarà trasmessa da Sky Sport Summer, canale 201.

Oggi in campo anche Sonego-Fritz orari e programma

Lorenzo Sonego pure sarà protagonista in questo mercoledì. Il tennista piemontese sarà impegnato nel secondo turno contro Taylor Fritz, uno dei beniamini di casa. Fritz è il numero uno americano. L'incontro si disputerà in contemporanea a quello di Sinner, quindi Fritz-Sonego non inizierà prima delle ore 19. In campo anche Djokovic e Tsitsipas.

