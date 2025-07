Le parole sussurrate da Sinner a mamma Siglinde dopo l’abbraccio che ha fatto sciogliere Wimbledon

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner sembra sempre glaciale, ma non è così. Di sicuro si scioglie quando è con la sua famiglia, formata da mamma, papà e dal fratello Mark, che di tanto in tanto prende in giro bonariamente. A Roma svelò che non era presente alla finale con Alcaraz perché era andato a seguire un GP, mentre a Wimbledon ha detto: "Grazie a mio fratello che è qui perché non c'è un GP di F1". Sinner dopo la vittoria si è lasciato andare con la madre, Siglinde, che come il papà, Hanspeter, è diventata una stella. I genitori di Jannik sono ormai talmente noti che vengono riconosciuti dagli appassionati, pure a Wimbledon sono stati celebrati.

Sinner dopo la vittoria sale sugli spalti e festeggia con la famiglia

Dopo aver vinto l'ultimo punto, Sinner si è fermato per un attimo, ha assaporato il dolce sapore della vittoria, ha visto le immagini della sua vita e degli ultimi complicatissimi mesi in pochi secondi, poi ha salutato Alcaraz e mentre si godeva gli applausi del pubblico è salito sugli spalti. Ha abbracciato il suo staff, i suoi amici, quelli che erano presenti sugli spalti e nel suo box, e poi i suoi genitori, prima la madre e poi il padre.

Jannik alla madre: "Mamma dobbiamo andare"

Prima di scendere ha incontrato di nuovo mamma Siglinde, si sono abbracciati. Jannik si è aperto in un bellissimo sorriso. Lei lo ha placcato, voleva parlargli, dirgli tante cose, di sicuro che era felice e orgogliosa. Sinner le dice: "Mamma, dobbiamo andare". C'era una premiazione che lo aspettava. E un gentiluomo come Jannik non poteva far attendere la Principessa Kate Middleton.

I genitori di Sinner, Siglinde e Hanspeter, sono delle star

I genitori di Sinner, inevitabilmente, sono diventati famosi. La madre soffre molto quando lo segue dal vivo, a Roma si allontanò quando Jannik sfidò Tommy Paul. Al Roland Garros, durante la finale, venne ripresa più volte dalle telecamere, così come il papà, Hanspeter. Repubblica li ha intercettati dopo il trionfo del figlio ed ha provato a farli parlare. Siglinde ha detto: "Come sto? Bella domanda, comunque, si, molto meglio. Una volta va in un modo, un'altra in un altro. Devo ancora realizzare quello che è successo".

Papà Hanspeter, mentre riceva i complimenti per il figlio, si è mostrato molto più rilassato, e con un sorriso leggero ha detto: "Questa è una sensazione bellissima. Non ci avrei mai pensato sinceramente". Una bella famiglia quella di Sinner, una famiglia che dà serenità a Jannik che anche durante la premiazione ha detto: "Bello condividere questo momento con la mia famiglia, compreso mio fratello che è qui perché non c'è la Formula 1 oggi".