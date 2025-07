Federica Pellegrini infastidita si sfoga su Sinner: “Ma questa domanda la fate a ogni sportivo?”

La vittoria di Sinner a Wimbledon riaccende il dibattito sulle parole di Federica Pellegrini che aveva fatto una riflessione dura sulla squalifica di tre mesi per il caso Clostebol: l'ex campionessa di nuoto era stata attaccata sui social per le parole rivolte al tennista che secondo lei aveva ricevuto un trattamento "di favore" per la vicenda che lo ha visto coinvolto. Un'opinione che fa sollevare nuove polemiche in seguito a una domanda sul recente trionfo in Inghilterra.

A margine dell’evento di presentazione delle medaglie per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 all'ex nuotatrice viene chiesto un parere sulla vittoria dell'altoatesino, un argomento che evidentemente scotta ancora vista la sua reazione. Pellegrini sorride, ma le sue sono parole di stizza per una storia che torna fuori dopo tre mesi e che l'ha portata anche a feroci discussioni sul suo profilo Instagram con chi le chiede delle scuse.

Pellegrini stizzita dalla domanda su Sinner

Tra le domande dell'evento dedicato alle prossime Olimpiadi invernali spunta anche il nome di Sinner che però fa innervosire Federica Pellegrini. Un giornalista le chiede se è contenta del successo del tennista a Wimbledon, ma l'ex nuotatrice (nonché nuovo membro CIO, eletta in Commissione Atleti) tuona improvvisamente: "Molto contenta, se lo è meritato. Ma fate questa domanda a ogni sportivo che vedete in questo periodo? Ho parlato di lui mesi fa dicendo che secondo me non ha fatto niente di volontario, poi siete voi che avete messo insieme le cose. Credo di essere libera di poter dare un'opinione a una gestione. Parlare di lui è un'altra cosa. Quindi non è stato corretto mettere insieme le due cose". Accusa i cronisti di aver ricostruito in maniera inesatta le sue parole sul numero 1 del ranking, distorcendo il suo discorso e creando anche un'ondata d'odio nei suoi confronti.

Cosa aveva detto Federica Pellegrini

La questione risale al periodo in cui è stata annunciata la squalifica di tre mesi di Sinner. L'altoatesino aveva patteggiato con la WADA per una sospensione relativa al caso Clostebol, così da mettersi alle spalle la storia del doping senza saltare nessun impegno importante. L'accordo aveva fatto storcere il naso a Federica Pellegrini che in un'intervista di Repubblica aveva sottolineato l'ingiustizia: "Jannik è molto amato e viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. È stato trattato come un caso diverso dal 99% degli altri atleti che hanno affrontato e pagato una negligenza per doping".

Un pensiero che immancabilmente ha fatto scattare la polemica e il successivo sfogo via social per i commenti ricevuti da tanti sostenitori del tennista che hanno invaso tutti i suoi profili. Ancora oggi, dopo il trionfo a Wimbledon, la storia torna a far rumore e Pellegrini è di nuovo al centro del dibattito sportivo per le sue esternazioni che nessuno ha mai dimenticato.