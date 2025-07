Federica Pellegrini assediata dopo il trionfo di Sinner: “Voi state male. Io sono coerente”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon e sui social i tifosi si sono scatenati per rendere celebrare il primo italiano a vincere l'unico Major ad essere giocato sull'erba. Ma non solo. Tantissimi supporter del numero uno del tennis mondiale hanno intasato di commenti la pagina Instagram ufficiale di Federica Pellegrini per attaccarla dopo le sue parole nei confronti del fuoriclasse altoatesino sul caso Clostebol.

La stella del nuoto azzurro in un'intervista rilasciata mesi fa sulla vicenda che ha coinvolto Sinner e poi ha portato alla sospensione di 3 mesi aveva parlato di ‘trattamento diverso‘ rispetto ad altri atleti per il tennista. Da quel momento si è innescata una vera e propria ‘faida' social tra i l'ex nuotatrice e gli ammiratori di Sinner, che con la vittoria di Wimbledon è tornata in auge in maniera esponenziale.

Federica Pellegrini assediata sui social dopo il trionfo di Sinner

Federica Pellegrini in merito al caso Clostebol si era espressa in maniera molto netta in un'intervista a La Repubblica ("Jannik è molto amato e viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi") e, dopo il trionfo di Sinner a Wimbledon, la sua pagina Instagram è stata letteralmente inondata di commenti da parte dei tifosi del tennista numero uno al mondo con richieste di scuse, sfottò, provocazioni e, in qualche caso, anche di insulti.

La campionessa olimpionica replica a chi l'accusa di essere presuntuosa, a differenza del numero 1 del tennis, e a chi le ripropone passaggi dell'intervista risponde piccata: "Comprensione del testo come sempre sotto zero". Inoltre, l'ex nuotatrice ribatte: "Io sono molto umile e soprattutto coerente".

Alcuni messaggi sono molto provocatori (come "Il fegato è integro?") e a chi la accusa di aver tifato contro Sinner replica così: "Voi state male… moooolto".

Pellegrini e il ‘trattamento diverso' tra Sinner e gli altri atleti sul caso doping

Le parole di Federica Pellegrini su Sinner avevano alzato un polverone enorme ma l'ex nuotatrice, ora membro del CIO, non ha mai pensato di spostare il focus sulla disparità tra i casi di Sinner e quelli di altri atleti, anzi. La Divina sul suo profilo di X espresse così la sua opinione: "Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere".

Il dibattito intorno alle sue parole sul caso doping di Jannik Sinner è andato avanti per diverso tempo e, ad un certo punto, Pellegrini ha tirato in ballo persino il‘nemico’ Thomas Ceccon per perorare la sua tesi sul tennista azzurro: “Io so cosa pensa”.