Federica Pellegrini ancora contro Sinner, tira in ballo persino il "nemico" Ceccon: "Io lo so" Continua il dibattito intorno alle parole di Federica Pellegrini sul caso doping di Jannik Sinner. La Divina tira in ballo persino il 'nemico' Thomas Ceccon per perorare la sua tesi: "Io so cosa pensa".

A cura di Vito Lamorte

Continua il dibattito intorno alle parole di Federica Pellegrini sul caso doping di Jannik Sinner. L'ex stella del nuoto italiano ha usato parole molto dure nei confronti del tennista dopo la squalifica e l'eco delle sue parole vanno avanti a distanza di giorni, visto che sui social l'argomento ha creato una enorme discussione. A distanza di giorni sui suoi profili social la rappresentante del CIO si trova a rispondere ai commenti di tifosi del numero 1 al mondo o di utenti che non la pensano come lei in merito a questa vicenda e, ad un certo punto, tira in ballo persino il "nemico" Thomas Ceccon.

La Divina aveva sottolineato la disparità di trattamento tra il fuoriclasse altoatesino e il resto degli atleti che si sono trovati nella sua situazione e questa sua opinione ha suscitato enormi polemiche, tanto che anche Paolo Bertolucci in merito a questa vicenda ha detto che Pellegrini "ha parlato di un argomento che non conosce in maniera approfondita".

Pellegrini contro Sinner, tira in ballo il ‘nemico' Ceccon: "So cosa pensa"

Federica Pellegrini aveva dichiarato che "Jannik è molto amato e viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi". In pratica l'ex nuotatrice aveva sottolineato la disparità di trattamento tra Sinner e tanti altri atleti che si sono trovati nella sua situazione e dopo le critiche che l'avevano colpita, aveva affidato ai social un altro pensiero in merito alla vicenda mantenendo la sua linea: "Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere".

Tra i tanti commenti delle ultime ora spunta uno che ha trovato più risalto ed è quello che fa riferimento a Thomas Ceccon. Ad un'utente che le ha commentato ‘Quanto aveva ragione Thomas Ceccon', Pellegrini ha risposto ‘E chissà cosa pensa di questo caso… io lo so'.

Cosa è successo tra Federica Pellegrini e Thomas Ceccon dopo Parigi 2024

Ma come mai molti tifosi hanno fatto riferimento a Ceccon nei commenti della Pellegrini sul caso Sinner? Durante i Giochi di Parigi dello scorso agosto a Thomas Ceccon era stato chiesto anche cosa rappresentasse per lui Federica Pellegrini, visto si è allenato a Verona nella stessa piscina della Divina, e la risposta spiazzò tutti e creò un polverone: "Non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola".

L'ex nuotatrice rispose, dopo in prima battuta era intervenuto il marito Matteo Giunta con una storia su Instagram ("Puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero") in maniera stupita ma netta: "Sono stupita e un po' mi fa sorridere. Come ho già detto, non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi". Pellegrini aggiunse: "Gli ho scritto dopo il record del mondo, c'è un video a Parigi in cui ci abbracciamo. Nella mia ultima stagione abbiamo nuotato le staffette insieme. Che dire? Davanti al nome Federica Pellegrini a qualcuno viene voglia di tirare batoste…".

Successivamente Federica Pellegrini disse anche: "Secondo me ha capito che fare il provocatore funziona. Infatti attacca un po' tutti, compreso Sinner…". Insomma, siamo al Pellegrini-Ceccon-Sinner atto II.