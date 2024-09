video suggerito

Thomas Ceccon al vetriolo su Federica Pellegrini: “Non rappresenta niente per me”. E dice il motivo Thomas Ceccon parla di Federica Pellegrini dopo le Olimpiadi di Parigi e si lascia andare: “Non rappresenta niente per me”. Il nuotatore e oro olimpico azzurro spiega i motivi della sua risposta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thomas Ceccon è appena stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme agli altri protagonisti dello sport italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore azzurro, è stato uno dei grandi protagonisti a Parigi. È salito sul secondo gradino del podio nella staffetta 4×100 metri stile libero e poi, due giorni dopo, ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri dorso con il crono di 52″00, diventando peraltro il primo nuotatore italiano ad aggiudicarsi il titolo olimpico in tale specialità.

Un traguardo importante, inseguito da tempo da Ceccon che aveva l'oro olimpico come obiettivo principale della sua carriera. Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera firmata da Aldo Cazzullo e Arianna Ravelli però, oltre al suo percorso a Parigi durante i Giochi, a Ceccon è stato chiesto anche cosa rappresenti per lui Federica Pellegrini. Ceccon si è allenato a Verona nella stessa piscina de ‘La Divina' ma la risposta a quella domanda è stato piuttosto sorprendente: "Non rappresenta niente – ha spiegato l'azzurro -. Non è mai venuta a dirmi una parola".

L'esultanza di Thomas Ceccon dopo la conquista dell'oro a Parigi.

La reazione di Ceccon sentendo parlare di Federica Pellegrini è stata anche inaspettata se vogliamo. L'ex campionessa azzurra era anche presente a Parigi al fianco del presidente del CONI, Giovanni Malagò, per sostenere proprio gli atleti italiani. "Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei – ha aggiunto ancora Ceccon sottolineando un po' l'atteggiamento mostrato dalla Pellegrini nei suoi confronti -. L’ho vista allenarsi tantissimo e l’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no".

I Mondiali 2025 a Singapore come prossimo obiettivo da centrare per Ceccon

Thomas Ceccon va dunque avanti per la sua strada adesso con l'obiettivo primario di rimettersi in moto per prepararsi al meglio in vista dell'altro appuntamento importante previsto, ovvero i Mondiali 2025 a Singapore. L'azzurro ha confessato nel corso dell'intervista di essersi allenato pochissimo dopo le Olimpiadi di Parigi. Si trasferirà in Australia dopo essersi allenato solo una volta. Da gennaio a luglio, mese in cui prenderanno il via i Mondiali, resterà lì per ritrovare la giusta condizione fisica e mentale.