Chi è Sara Curtis, la 18enne dei record che ha battuto Federica Pellegrini

Sara Curtis sta riscrivendo la storia del nuoto italiano a suon di record: chi è la 18enne del Centro Sportivo Esercito che ha battuto il primato di Federica Pellegrini nei 100 stile libero e ha il quinto tempo al mondo nei 50 sl.

A cura di Vito Lamorte

Sara Curtis è nella storia del nuoto italiano. La giovanissima nuotatrice azzurra ha infranto due record nel giro di poche ore agli Assoluti di Riccione e si è presa la ribalta nazionale e internazionale: dopo aver battuto il record nei 100 stile libero di Federica Pellegrini, la 18enne del Centro Sportivo Esercito è riuscita a migliorare il suo primato nei 50 sl in batteria portandolo a 24.52.

La nuotatrice piemontese si è fatta notare dalle categorie giovanili, mostrando le sue qualità nei 50 e 100 metri stile libero e nei 50 metri dorso e conquistando numerosi titoli italiani e internazionali.

Chi è Sara Curtis, il nuovo talento del nuoto italiano

Sara Curtis è nata a Savigliano, in provincia di Cuneo, il 19 agosto 2006. Il papà Vincenzo, ex ciclista, è piemontese mentre la mamma Helen, è nigeriana ed un ex atleta di atletica leggera.

L'atleta azzurra ha raccontato in più di un'occasione il suo legame sia con le sue origini italiane che con quelle nigeriane: non ha ancora visitato la terra materna ma si tratta di un viaggio che è nei piani della forte nuotatrice piemontese.

Ha iniziato a nuotare fin da piccola e subito i suoi genitori hanno intuito la sua gioia nello stare in vascaa differenza di tanti suoi coetanei.

Sei medaglie d’oro agli Europei juniores e le Olimpiadi di Parigi

Sara Curtis fin da piccola ha mostrato il suo talento nei 50 e 100 metri stile libero e nei 50 metri dorso. Nel 2022, a soli 16 anni, ha vinto medaglie ai Mondiali e agli Europei Juniores con ori, argenti e bronzi sia in gare individuali che in staffetta. Nel luglio 2023, agli Europei Juniores di Belgrado, ha portato a casa tre ori e due argenti affermandosi alla platea europea come una delle nuotatrici più promettenti del panorama continentale.

Nel 2023 Curtis debutta tra i senior e agli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania, conquista due argenti in staffetta. Lo scorso anno, di questi tempi, agli Assoluti Primaverili di Riccione piazzava il nuovo record italiano nei 50 metri stile libero con 24″56 e strappava il pass le Olimpiadi di Parigi. Un mese fece registrare il record nazionale e mondiale juniores nei 50 dorso in vasca corta con 26″08.

A novembre del 2024 ha abbassato ancora il record italiano nei 50 stile libero in vasca corta a 23″77 nei Campionati Italiani Invernali mentre ai Mondiali in vasca corta di Budapest, che si sono tenuti a fine anno, ha conquistato la sua prima medaglia d’oro internazionale a livello senior nella staffetta 4×50 stile libero mista.

Sara Curtis è stata la più giovane nuotatrice dell'Italia alle Olimpiadi 2024: a Parigi ha gareggiato nei 50 stile libero e nella staffetta 4×100 femminile, raggiungendo la finale e confermandosi tra le migliori velociste del panorama internazionale.

I nuovi record italiani nello stile libero: "Ho battuto un mito assoluto come Federica”

Curtis negli ultimi due giorni ha riscritto la storia del nuoto italiano. Il 15 aprile 2025, agli Assoluti Primaverili di Riccione, ha firmato il nuovo record nazionale nei 100 metri stile libero con 53″01, migliorando il primato di Federica Pellegrini che resisteva dal 2016. La 18enne ha commentato così la sua impresa: "Ho battuto un mito assoluto come Federica, che per tutti noi rappresenta da sempre una leggenda".

Ma non è finita qui. Poche ore dopo è arrivato anche il record nei 50 stile libero: Sara Curtis, che era già primatista italiana dei 50 stile libero, in batteria ha migliorato il suo stesso record nazionale portandolo a 24.52 rispetto al precedente (24.56). Al momento è il 5° tempo al mondo.

In un'intervista a Fanpage.it Sara Curtis aveva parlato della sua ascesa e dell'inevitabile paragone con Federica Pellegrini: "Mi fa piacere quando mi affiancano a lei ma è un paragone dal quale molte volte cerco un po' di scappare in realtà, perché siamo molto differenti. E l'atleta cui mi ispiro non è lei: l'ammiraglia del mio cuore è da sempre Simon Bales…".