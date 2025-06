video suggerito

Perché Duplantis migliora il record del mondo un centimetro alla volta anche se potrebbe far meglio Armand Duplantis, due volte campione olimpico del salto con l'asta, ha battuto per la dodicesima volta il record del mondo. Lo svedese lo ha migliorato ancora di un centimetro, così ha incassato un altro bonus, un ricco premio che gli sta dando un bottino, ulteriore, notevole.

A cura di Alessio Morra

Armand Duplantis è un campione straordinario, sta segnando da tempo la storia dell'atletica leggera e in particolare della sua specialità: il salto con l'asta, è giovane ed ha già vinto tutto ciò che poteva vincere almeno due volte. Lo svedese, però, oltre a essere un campione vero è anche un uomo molto intelligente, e anche tanto furbo, perché sta migliorando il record mondiale del salto con l'asta di centimetro in centimetro, così facendo ogni volta incassa centomila euro

Due volte oro alle Olimpiadi, Duplantis vince sempre

Praticamente è imbattibile Duplantis, che negli ultimi cinque anni ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi (Tokyo 2021, Parigi 2024), due ori ai Mondiali e tre agli Europei. Un campione vero, che è anche un grande personaggio, si pensi all'intervista post oro olimpico di Parigi, o all'esultanza copiata dal famoso tiratore turco, ma anche al suo passaggio nel mondo della musica – ha inciso un disco, dopo essere stato protagonista di un video assieme alla sua fidanzata Desire Inglander.

Record mondiale di salto con l'asta battuto 12 volte

Mondo, questo è il suo soprannome, sa di avere la possibilità di migliorare il record del mondo e lo ha migliorato ancora una volta. Lo ha fatto per la dodicesima volta. Il primo record lo ha stampato facendo un salto di 6,17 metri. Domenica 15 giugno è arrivato a saltare 6,28 metri. Record particolarmente sentito perché realizzato in casa, a Stoccolma, in casa, dove i tifosi, la famiglia e la fidanzata lo hanno applaudito e gli hanno tributato un'ovazione.

Ogni volta che batte un record porta a casa 100 mila dollari

Record che resterà, fino a quando non sarà lo stesso svedese a batterlo nuovamente. Duplantis è un furbacchione perché sta migliorando il primato un centimetro alla volta. Non è una strategia dovuta ‘solo' alla strategia della formichina, ma c'è dietro una motivazione economica. Perché ogni atleta che riesce a battere un record mondiale riceve un bonus di 100 mila dollari, indipendentemente da un decimo di secondo o di un centimetro.

"Ho raggiunto uno dei miei grandi obiettivi"

Lo svedese dunque migliorandolo dodici volte è riuscito a intascare 1 milione e 200 mila dollari, che fanno oltre un milione di euro. Ed è evidente che l'atleta avrà la possibilità di batterlo ancora più volta. Il record lo ha battuto due volte nel 2020, tre nel 2022, due nel 2023, tre nel 2024 e due nel 2025. Uno dei suoi grandissimi predecessori, il mitico Sergey Bubka batté il primato per ben diciassette volte.

Dopo aver battuto il record Mondo Duplantis a Olympics.com ha detto: "Sono davvero felice che tutto questo sia andato a buon fine e che io ci sia riuscito. Uno dei miei obiettivi più grandi quest'anno, in realtà negli ultimi anni, era battere il record mondiale qui. È una sensazione così speciale che cerco di godermela. Ho fatto il salto giusto al momento giusto; questa è l'unica cosa che mi interessa".