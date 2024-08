video suggerito

Perché Duplantis migliora il record del mondo ogni volta di un solo centimetro: è un genio Armand Duplantis ha vinto l’oro nel salto in alto e ha battuto anche il record del mondo. Lo svedese ha battuto il record per un solo centimetro, e lo ha fatto per un motivo preciso. Quando batte il record guadagna circa 100 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Armand Duplantis ha vinto la medaglia d'oro nel salto con l'asta pure ai Giochi di Parigi e ha confermato, anche se non c'era bisogno, di essere uno dei più grandi di sempre in questa specialità. Lo svedese, onorato dai suoi compagni, ha fatto uno show una volta terminata la finale, nella quale ha battuto anche il record del mondo, ancora una volta di un centimetro. Per la nona volta ha migliorato il record del mondo e lo svedese in modo intelligente lo sta migliorando ogni volta di un solo centimetro.

Duplantis vince la medaglia d'oro pure a Parigi 2024

Le Olimpiadi sono tradizionalmente una festa. Festa è la parola giusta sia per Duplantis, che per le sue gare, se si considera che pure i suoi avversari lo applaudono: è troppo superiore, vince e merita di vincere. ‘Mondo' (come viene soprannominato) ha conquistato il secondo oro olimpico consecutivo, che ha festeggiato con la fidanzata e la famiglia, e imitando il tiratore turco diventando un idolo del web. Una parolaccia in TV è stata di troppo, così come la gragnola di colpi con un compagno di squadra.

Duplantis ha battuto pure il record del mondo di salto con l'asta

Quando l'oro di Parigi era già suo lo svedese, di origini americane, ha provato pure a battere il record mondiale, e ci è riuscito per la nona volta saltando con l'asta a 6.25. Favoloso e spettacolare. Lo Stadio di Saint Denis gli ha tributato un'ovazione. Record battuto solo per un centimetro. Perché ha alzato di così poco l'asticella lo svedese? Presto detto. Perché è un gran furbone oltre a essere un campionissimo.

Ogni record battuto può valere quasi 100 mila euro

La federazione internazionale (World Athletics) ha stabilito da tempo infatti che ogni atleta che batte un record mondiale ottiene 100.000 dollari (circa 92 mila euro al cambio attuale) ogni volta che batte il record. Va da sé che quindi a Duplantis convenga migliorare il suo record di pochissimo per avere un bonus cospicuo. Il record lo ha battuto in nove occasioni sempre di un centimetro e quindi ha guadagnato una cifra davvero notevole (anche se non sempre 100.000). Duplantis detiene il record di salto con l'asta sia indoor che outdoor, e avrà la possibilità di migliorarlo molte altre volte.

I record mondiali di Duplantis nel salto con l'asta

La prima volta che lo ha battuto ha fatto 6,17 in Polonia era il febbraio del 2020. Poi l'ha migliorato di un centimetro poche settimane dopo. Poi per tre volte ha battuto il record nel 2022, l'ultima ai Mondiali di Eugene, altri due record battuti nel 2023, prima di salire a 6.24 e poi a 6.25 alle Olimpiadi di Parigi.