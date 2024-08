video suggerito

Duplantis si scarica con il compagno dopo l’impresa alle Olimpiadi: volano pugni in tribuna Mondo Duplantis dopo l’oro e il record del mondo alle Olimpiadi ha festeggiato con una vera e propria scazzottata con un compagno di squadra presente sulle tribune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Armand "Mondo" Duplantis si è letteralmente scatenato dopo il salto con l'asta che gli ha permesso di confermarsi medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. Dopo l'ennesima prodezza e il nuovo record del mondo, il campione svedese ha festeggiato in modo sfrenato con il suo angolo. Prima i baci appassionati alla fidanzata e poi ecco una scena molto particolare: una vera e propria scazzottata con un compagno di squadra.

Duplantis dopo l'oro alle Olimpiadi si prende a pugni con un compagno di squadra, esultanza particolare

Duplantis, diventato iconico per l'imitazione del tiratore turco Yusuf Dikec, dopo aver raggiunto il suo team sulle tribune ha scaricato tutta l'adrenalina. L'abbraccio con l'altro saltatore svedese è stato davvero sentito, e quest'ultimo ha iniziato ha rifilargli delle pacche sulle spalle decisamente poderose. Duplantis allora ha "reagito" con spintoni e veri e propri pugni sul petto, con i due che hanno iniziato ad urlare e colpirsi a vicenda sotto lo sguardo divertito della ragazza di Mondo, Desire Inglander.

Una scena molto particolare visto che Duplantis e i suoi compagni hanno scaricato la tensione, con questa "scazzottata" bonaria, ma che si è fatta decisamente sentire. Uno dei momenti più curiosi sicuramente della giornata, che si unisce al racconto dell'impresa pazzesca di Duplantis che alle Olimpiadi ha ancora una volta riscritto la storia dello sport, con un salto di con un salto di 6,25 metri. Qualcuno ha inizialmente pensato che il ragazzo, protagonista dei particolari festeggiamenti con lo svedese fosse il fratello, ma in realtà non era così visto che Antoine Duplantis si trovava non in quella zona dello stadio.

Leggi anche Imane Khelif in lacrime dopo aver battuto per decisione unanime Hamori: sarà medaglia sicura alle Olimpiadi

Duplantis sorpreso da Lyles durante l'intervista, nuovi strattoni

Dietro questa reazione ci sono tutti i sacrifici di Mondo che ha rivelato poi di aver vissuto gli ultimi tre mesi all'insegna dei sacrifici, come se fosse stato in una grotta. E la scena seppur in modo molto molto meno "forte" si è ripetuta poco dopo, quando Duplantis si stava concedendo alla prima intervista a bordo pista. Alle sue spalle è arrivato un altro oro olimpico, ovvero Noah Lyles, che ha iniziato a strattonarlo vistosamente per una nuova esultanza fisica. Un modo insomma particolare di festeggiare e scaricare la tensione, dopo essersi presi la scena alle Olimpiadi.