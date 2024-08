Duplantis fenomenale alle Olimpiadi fa un nuovo record del mondo: esulta con un’imitazione inattesa

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Armand Duplantis è un fenomeno ed a Parigi per la seconda volta consecutiva, a 25 anni, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi nel salto con l'asta. Lo svedese per rendere ancora più memorabile la sua serata ha letteralmente alzato l'asticella ed ha realizzato anche il record del mondo. Poi ha festeggiato con tutti i crismi, nel mezzo ha esultato in modo anomalo, lo ha fatto imitando Yusuf Dikec, il tiratore turco che dopo aver vinto l'argento olimpico è diventato l'idolo del web, nonché oggetto di numerosi meme.

Oro nel salto con l'asta e record del mondo per Duplantis

Duplantis è già adesso uno dei più grandi atleta della storia. Lo svedese è nato nel 1999 ma ha già una bacheca stracolma. La storia del salto con l'asta la sta riscrivendo da tempo. Nel 2021 aveva vinto l'oro alle Olimpiadi di Tokyo, poi due ori ai Mondiali, e a Parigi si è presentato con i favori del pronostico. Non c'è stata storia. I suoi avversari hanno solo potuto applaudire e hanno lottato per l'argento e il bronzo. Un trionfo annunciato.

Duplantis a 25 anni dunque ha rivinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi e dopo aver avuto la certezza ha provato pure a battere il record del mondo, ci è riuscito esaltando gli spettatori che hanno tributato un'ovazione a ‘Mondo' (questo è il suo soprannome). Gioia infinita. Ha festeggiato prima baciando la fidanzata, poi è andato dai genitori e dallo staff. E la festa proseguirà a lungo.

Duplantis festeggia imitando Yusuf Dikec

Felicissimo per il successo si è lasciato scappare una parola non proprio meravigliosa durante i festeggiamenti. E durante la festa per l'oro di Parigi 2024 ha imitato Yusuf Dikec, l'uomo che a 51 anni ha vinto la medaglia d'argento con la Turchia nella pistola 10 metri a squadra.

Dikec è diventato popolarissimo perché si è presentato con la mano in tasca, una semplice t-shirt ed ha colpito pure il suo sguardo impassibile. In men che non si dica è diventato un meme, da applicare a ogni tipo di situazione. Duplantis ha voluto citarlo e ha fatto un gesto chiaro che a tutti ha ricordato il tiratore turco.