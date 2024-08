video suggerito

Perché quest’uomo di 51 anni con la mano in tasca è diventato in una notte l’idolo delle Olimpiadi Si chiama Yusuf Dikec, è un sottufficiale in pensione della gendarmeria turca e ha partecipato alle Olimpiadi Parigi nel tiro a segno misto a squadre dai 10 metri, conquistando una storica medaglia d’argento per il suo Paese. Ma è diventato virale e famoso per il suo modo decisamente inconsueto con cui si è presentato al poligono durante il torneo olimpico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella notte tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto, un atleta delle Olimpiadi di Parigi è diventato straordinariamente popolare, invadendo con le sue foto e i suoi video i social e le prime pagine delle cronache sportive ai Giochi. Una visibilità incredibile, a tratti incontrollata, che lo ha reso celebre ben al di là di quanto è riuscito a conquistare per la sua Turchia, cioè uno storico argento nel tiro a segno misto a squadre dai 10 metri. Si tratta di Yusuf Dikec 51enne campione turco che ha sorpreso tutti presentandosi al poligono di tiro con una apparente spavalderia disarmante e senza indossare i classici aiuti tecnologici (mirini, cuffie, paraocchi) che gli atleti indossano rigorosamente durante una competizione di tiro.

Maglietta bianca e occhiali classici da vista, una mano in tasca e l'altra ad impugnare la pistola con cui andare a bersaglio. Niente più: così Dikec si è presentato al torneo di tiro a segno misto, insieme alla sua connazionale, Sevval Ilayda Tarhan con cui ha quasi del tutto sbaragliato la concorrenza, prendendosi la medaglia d'argento. Più che un atleta alle Olimpiadi è apparso a tutti quasi un turista di passaggio, diventando da subito un idolo.

Chi è Yusuf Dikec, argento nel tiro a segno per la Turchia alle Olimpiadi

Ysuf Dikec, al di là di quanto molti possano credere, non è certo un Carneade o una semplice estemporanea presenza al poligono ma uno dei migliori atleti che la Turchia possa annoverare alle Olimpiadi di Parigi. Non a caso è riuscito nell'impresa storica di conquistare la prima medaglia per il suo Paese ai Giochi francesi, confermando l'altissimo livello cui è abituato da sempre a tirare.

Dikec, 51 anni compiuti, è un sottufficiale in pensione della gendarmeria turca e membro del club sportivo Jandarma Gücü per cui gareggia ancora oggi, oltre ad essere uno dei nazionali che la Turchia ha convocato per Parigi 2024. Più volte campione turco in carriera è anche il detentore del record nazionale in diverse categorie di gare di pistola. Nel 2006, Dikeç ha stabilito un record mondiale nella gara con la pistola da 25 m ottenuto ai Campionati mondiali militari CISM svoltisi a Rena, in Norvegia.

Tutte le medaglie che Dikec ha vinto in carriera nel tiro a segno

Dikeç ha poi vinto anche la medaglia di bronzo nella gara con pistola ad aria compressa da 10 metri alla finale della Coppa del mondo ISSF 2012 tenutasi a Bangkok, Tailandia e si è qualificato per la partecipazione alla gara maschile di pistola ad aria compressa da 10 m alle Olimpiadi estive del 2012. Doppia medaglia d'oro nel 2013 agli Europei nella pistola standard da 25 m e nella pistola a percussione centrale da 25 m ha vinto anche una medaglia d'argento nella gara a squadre standard di 25 m e un'altra medaglia d'oro a squadre di pistola di 25 metri mentre nella gara con la pistola da 50m, ha conquistato un'altra medaglia d'argento a squadre. Bronzo ai Campionati europei di tiro del 2021, ora ha replicato a Parigi nel torneo di pistola ad aria compressa da 10 m con un argento olimpico mai prima d'ora ottenuto dalla Turchia.

Dikec, il nuovo idolo delle Olimpiadi di Parigi sui social

Ovviamente per molti le foto e i video di Dikec che spara come se fosse nel giardinetto di casa sua hanno attratto curiosità e consensi più della straordinaria prova sportiva. Meme, fotomontaggi e altro ancora hanno inondato i vari social trasformandolo in pochissimo tempo conosciutissimo.

Lui non se ne cura e mostra orgogliosamente la prima medaglia olimpica nella storia della Turchia in questa specialità: "Sono molto felice che abbiamo vinto la prima medaglia olimpica nella storia della repubblica al mio paese di 85 milioni di persone che ci hanno mandato via con le loro preghiere. Questa medaglia" ha ribadito Dikec, "appartiene alla REPUBBLICA DI TURCHIA……"