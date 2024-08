video suggerito

Yusuf Dikec spiega perché non ha usato l’attrezzatura alle Olimpiadi: ha una tecnica speciale Il tiratore turco Yusuf Dikec ha raccontato cosa si nasconde dietro al suo iconico stile: alle Olimpiadi si è presentato senza attrezzatura vincendo la medaglia d’argento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Yusuf Dikec è l'uomo del momento in queste Olimpiadi: nel giro di una notte è diventato l'idolo del web per il modo in cui si è presentato al poligono di tiro e la naturalezza con la quale ha vinto la medaglia d'argento nel tiro a segno misto a squadre dai 10 metri. Mentre i suoi avversari erano dotati degli strumenti più tecnologici, il tiratore turco si è presentato senza aiuti esterni, sparando con una mano in tasca come se fosse la cosa più semplice del mondo.

Su internet spopolano i video della sua impresa e in molti hanno scavato nel passato dell'atleta notando che da sempre si presenta alle competizioni senza accessori di nessun tipo. Nella prima intervista rilasciata dopo la medaglia di Parigi Dikec ha spiegato perché non fa uso di nessuna attrezzatura.

Il motivo della sua scelta: non è per apparenza

La sua semplicità si scontra con la tecnologica Kim Ye-ji, medaglia d'oro nella stessa disciplina che era di fianco a lui con gli speciali occhiali per migliorare precisione e visione. Se la sudcoreana sembrava uscita da un film d'azione, Dikec era l'esatto opposto: entrambi non hanno scelto di presentarsi così alle Olimpiadi per una semplice questione di stile, dato che il cinquantunenne ha spiegato i motivi che si nascondono dietro alla decisione di non utilizzare aiuti tecnologici.

Il turco è diventato famoso anche per il fatto di sparare tenendo entrami gli occhi aperti, una caratteristica davvero impressionante. Ai media locali ha spiegato che è proprio questo a disincentivare l'utilizzo di qualsiasi accessorio: "Dato che sparo con entrambi gli occhi aperti, non trovo l'attrezzatura molto comoda. Credo che mettere in risalto il proprio talento sia essenziale".

Il segreto della sua calma

I fan sono andati in delirio anche per la tranquillità con la quale Yusuf Dikec approccia alle gare. In realtà anche in questo caso il turco ha confermato che è soltanto apparenza, un modo per provare a mantenere la calma in una situazione delicatissima: "Potremmo sembrare a nostro agio, ma dentro di noi stiamo combattendo una tempesta e sembra che i nostri cuori stiano per scoppiare. Ci sforziamo di non farlo vedere. L'attenzione dei media globali è stata per noi sia edificante che motivante. Non mi aspettavo un tale livello di riconoscimento; mi ha colto di sorpresa".