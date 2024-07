video suggerito

Kim Ye-ji diventa la star delle Olimpiadi con la sua gelida grazia, Elon Musk: “Fai un film d’azione” È nata una stella ai Giochi di Parigi, e non solo per la sua abilità sportiva, che le ha fatto vincere la medaglia d’argento nella pistola da 10 metri: Kim Ye-ji è diventata “l’atleta più ‘cool’ delle Olimpiadi” per la sua compostezza algida unita alla grazia innata. Anche Elon Musk è rapito e la propone per un film d’azione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Kim Ye-ji è prima di tutto una grande atleta, che a 31 anni ha coronato il sogno di vincere una medaglia olimpica, mettendosi al collo l'argento nella pistola da 10 metri ai Giochi di Parigi 2024. Ma quello che è successo nelle ultime ore ha trasformato questa tiratrice dalla compostezza algida e dalla grazia innata in una star delle Olimpiadi parigine, con milioni di visualizzazioni sui social e addirittura l'endorsement di Elon Musk per farla diventare la protagonista di "un film d'azione". Kim Ye-ji è fredda al poligono, ma anche tenera come può esserla una madre: ha colpito tutti un grosso elefantino di peluche che la sudcoreana tiene con l'altra mano rispetto a quella con cui tira, il che potrebbe essere un ostacolo ed invece diventa un elemento della sua routine con cui ‘porta' con sé la sua figlia piccola di 5 anni.

Kim Ye-ji ha vinto la medaglia d'argento nella pistola da 10 metri alle Olimpiadi di Parigi

Kim Ye-ji vince l'argento nella pistola e diventa "l'atleta più ‘cool' delle Olimpiadi"

La Corea del Sud ha fatto doppietta nella pistola ad aria compressa da 10 metri, la medesima specialità che nella prova maschile ha visto i due azzurri Federico Maldini e Paolo Monna prendersi rispettivamente argento e bronzo. Ha vinto la 19enne Oh Ye-jin, ma subito dietro si è piazzata Kim Ye-ji, le cui immagini in azione hanno ‘bucato' gli schermi, facendola diventare in poco tempo "l'atleta più ‘cool' delle Olimpiadi", per usare una definizione presente in moltissimi post.

Non solo precisione per la ragazza sudcoreana, ma anche uno stile, un controllo totale dei propri movimenti e delle proprie emozioni, che ha impressionato gli spettatori, che adesso in tutto il mondo sanno chi è Kim Ye-ji.

E poi il look altrettanto iconico della tiratrice: occhiali da tiro fatti su misura, cappellino da baseball bianco e l'elefantino di peluche della figlioletta nella mano che non impugna la pistola durante il tiro.

L'elefantino di peluche che Kim Ye-ji porta sempre con sé al poligono di tiro: è per sentire vicina la figlia di 5 anni

Anche Elon Musk rapito dalla sudcoreana: "Dovrebbe essere scelta per un film d'azione"

La sua medaglia olimpica ha fatto tornare d'attualità lo spettacolare video in cui si vede Kim vincere l'oro ai Mondiali di tiro nella pistola da 25 metri lo scorso maggio a Baku, stabilendo in quella circostanza anche il nuovo record mondiale. Un video visto a milioni, sotto il quale è spuntato anche il commento di Elon Musk, che proposto la sudcoreana col ghiaccio nelle vene per una carriera cinematografica: "Dovrebbe essere scelta per un film d'azione. Non è richiesta alcuna recitazione!", ha scritto l'imprenditore sudafricano, volendo sottolineare come già le sole movenze e il modo di atteggiarsi di Kim Ye-ji vangano il prezzo del biglietto.

Le Olimpiadi peraltro non sono finite qui per Kim, che a Parigi è pronta a gareggiare nel suo evento preferito, la pistola da 25 metri, con le eliminatorie il 2 agosto e le finali il giorno seguente. Inutile dire che sarà la favorita per l'oro.