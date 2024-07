video suggerito

Grande Italia nel tiro a segno, due medaglie nella pistola 10M! Argento per Maldini, bronzo per Monna Arrivano due medaglie per l’Italia nel tiro a segno, specialità finale 10 metri ad aria compressa: Federico Nilo Maldini ha vinto la medaglia d’argento, Paolo Monna il bronzo. Non era mai accaduto alle Olimpiadi per gli azzurri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

967 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Risultato eccezionale dell'Italia nel tiro a segno: la squadra azzurra ha centrato due medaglie nella pistola 10 metri ad aria compressa: Federico Nilo Maldini ha vinto la medaglia d'argento, Paolo Monna il bronzo. Un risultato storico, non era mai accaduto prima. Siamo così a 5 medaglie vinte dalla squadra azzurra nelle prime 24 ore di gare. L'oro è andato al cinese Xie, freddissimo negli ultimi tiri che lo vedeva opposto uno contro uno a Maldini.

Le premesse c'erano tutte per un grande risultato, ma i nostri due atleti hanno davvero fatto mirabilie al poligono, arrendendosi solo all'ottimo cinese Xie. Maldini era entrato in finale come secondo, Monna come sesto. La fiducia da parte del Ct Roberto Di Donna era ben riposta: "Nessuno è favorito, vince chi sbaglia di meno – aveva detto l'ex campione olimpico dopo le qualifiche di sabato – La tensione verrà ai miei ragazzi e agli avversari, ma abbiamo buone possibilità. Monna è tra i primi nel ranking mondiale e campione europeo in carica, Maldini ha vinto un tournament che è una sorta di Coppa del mondo, ma ripartendo da zero si rimescolano le carte. Abbiamo chance di portare a casa qualcosa". E così è stato, con due bellissime medaglie.

Nella finale i due azzurri sono partiti subito benissimo e nel corso dei tiri non sono mai usciti dalla zona podio, cullando a lungo anche il sogno dell'oro, finché il cinese Xie non ha innestato la prima marcia e si è preso il comando della classifica, non mollandolo più. Le medaglie del 23enne bolognese Maldini e del 26enne fasanese Monna sono la terza e la quarta della storia azzurra nella pistola dai 10 metri: la prima fu dell'attuale Ct Roberto Di Donna, oro ad Atlanta 1996, la seconda di Luca Tesconi, argento a Londra 2012. Grandissima gioia e commozione per i due nostri ragazzi sul podio: l'Italia è partita bene a Parigi, adesso aspettiamo la prima medaglia d'oro.