video suggerito

Duplantis diventa cantante: il campionissimo dell’atletica ha pubblicato il suo primo singolo Armand Duplantis campione olimpico del salto con l’asta fa il suo esordio anche nel campo musicale. Lo svedese, che ama la musica, ha pubblicato il suo primo singolo ‘Bop’. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Armand Duplantis è uno dei più grandi atleti di questa epoca, ma è destinato a essere uno dei più grandi di sempre, non solo nel suo sport. Trionfi su trionfi, medaglia su medaglie, record su record. Lo svedese è popolarissimo, pure per il suo carattere scanzonato e adesso sta provando a raggiungere la vetta anche in campo musicale. Ebbene sì. Perché Duplantis ha pubblicato il suo primo singolo: ‘Bop‘, disponibile già sulle principali piattaforme.

Duplantis stella assoluta del salto con l'asta

Duplantis ha 25 anni (è nato nel novembre 1999), ha già vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi nel salto con l'asta e due medaglie d'oro ai Mondiali, oltre a una sfilza di altri trionfi, ha migliorato quindici volte il record del mondo nel salto con l'asta. Lo scorso agosto ai Giochi di Parigi è stato grande protagonista, con l'oro, con una serie di dichiarazioni e pure per la storia sentimentale con la fidanzata Desire Inglander.

Duplantis ha pubblicato il singolo Bop

Ora in attesa di conquistare altri titoli e migliorare altri record, lo svedese si lancia nel mercato musicale. Duplantis ha pubblicato il suo primo singolo ‘Bop'. Lo svedese la canzone l'ha scritta pure, ma non da solo, i co-autori sono Emil Berg e Rasmus Wahlgren, che è uno dei produttori con Tobias Danielsson. Fa il grande salto lo svedese, che proverà, essendo un uomo super competitivo, a raggiungere traguardi importanti sulla musica. Va ricordato che non è la prima volta nell'ambito musicale per l'astista, che in passato aveva partecipato con la fidanzata Desire Inglander in un video musicale di Kygo.