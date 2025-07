video suggerito

Due allenatori di baseball licenziati in tronco e club espulso: filmati mentre corrono nudi in campo Il vergogno e imbarazzante episodio è accaduto al Cooperstown All Star Village a Oneonta vicino a New York, durante un torneo giovanile organizzato dalla Lake Bluff Youth Baseball Association. Decisivo il video che ha permesso al club e alle autorità di identificare gli autori del folle gesto avvenuto in presenza di minori sia in campo che sugli spalti.

A cura di Alessio Pediglieri

Follia priva di qualsiasi senso logico nel baseball americano, con lo scandalo che è scoppiato a New York in seguito ad un comportamento inaccettabile e senza motivo da parte di due allenatori di una squadra giovanile: sono stati filmati mentre percorrevano il perimetro del Diamante, completamente nudi. I due uomini sono stati licenziati in tronco dal proprio club che è stato immediatamente espulso dal torneo che si stava svolgendo al Cooperstown All Star Village, organizzato dalla Lake Bluff Youth Baseball Association, una delle più rispettate e conosciute leghe giovanili di baseball. Di fronte a quanto accaduto, è intervenuta anche la polizia, essendo presenti in campo e sulle tribune diversi minori, trasformando la goliardica iniziativa in reato. Poi ritenuto "non ravvisabile" dalle autorità per ragioni territoriali.

L'intervento immediato del club e della Lega: allenatori licenziati, squadra espulsa

Due allenatori di baseball, i cui nomi non sono stati rivelati, sono stati sollevati dal loro ruolo subito dopo che un video che li riprendeva mentre correvano completamente nudi su un campo davanti ai giovanissimi giocatori e gli spettatori in tribuna. Un provvedimento cui è seguita l'altrettanto immediata squalifica ed espulsione della squadra dal torneo che si era organizzato vicino a New York. La Lake Bluff Youth Baseball Association si è vista costretta a richiamare anche le forze dell'ordine perché il tutto è avvenuto in presenza di bambini.

Cos'è accaduto durante il torneo di baseball giovanile: due allenatori nudi in campo

Lo sconvolgente fatto è avvenuto al Cooperstown All Star Village di Oneonta, vicino a New York, le cui ragioni sono ancora al momento sconosciute: in un filmato si vedono chiaramente due uomini, identificati in allenatori delle giovanili di baseball, scatenarsi in campo in una folle corsa senza vestiti, sdraiandosi sulle basi e percorrendo quasi l'intero perimetro del diamante. Il tutto ha portato alla squalifica della squadra e all'intervento dello sceriffo locale della contea di Otsego che ha dichiarato che gli agenti sono intervenuti al Cooperstown All Star Village dopo che la sicurezza aveva chiesto ai due uomini di andarsene, ricevendo in cambio un sonoro rifiuto.

Nessuna conseguenza penale per i due allenatori: "Purtroppo risiedono fuori dallo Stato"

La polizia è riuscita a identificare i due – che si erano dileguati – solamente dopo aver ottenuto il video dell'incidente perché una volta arrivati allo stadio, non c'era più nessuno. Il consiglio direttivo della Lake Bluff Youth Baseball Association ha dichiarato in una nota di essere "profondamente addolorato nell'apprendere della recente situazione che ha coinvolto la squadra Lake Bluff 12U Blue Cooperstown. Stiamo trattando la questione con la massima serietà e abbiamo contattato le autorità competenti. Continueremo a supportare le autorità nelle loro indagini. Abbiamo inoltre adottato misure immediate e decisive, licenziando gli allenatori coinvolti". Purtroppo, però per i due non vi saranno conseguenze penali: "Il caso, esaminato dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Otsego" si legge nella nota della autorità, "ha comunicato che l'azione penale è stata respinta a causa del fatto che tutte le parti coinvolte risiedono fuori dallo Stato".