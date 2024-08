video suggerito

Chi è Desiré Inglander, modella e fidanzata di Armand Gustav Duplantis Desiré Inglander, 22 anni, modella di professione, è la fidanzata di Armand Gustav Duplantis. L'atleta ha vinto la medaglia d'oro nel salto con l'asta alle Olimpiadi di Parigi 2024. I due stanno insieme da 3 anni e, dopo aver stabilito il nuovo record mondiale, lo svedese è corso ad abbracciarla.

A cura di Elisabetta Murina

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, Armand Gustav Duplantis ha conquistato la medaglia d'oro nel salto con l'asta e stabilito un nuovo record mondiale. A sostenerlo nei suoi traguardi sportivi la fidanzata Desiré Ingnalder, modella di professione, a cui è legato da poco più di tre anni e che ha assistito ai suoi successi sportivi, compresa la finale disputata allo Stade de France nella giornata del 5 agosto.

Chi è Desiré Inglander, la carriera da modella e gli studi in marketing

Desiré Inglander ha 22 anni ed è una modella di professione. Stando a quanto fa sapere Vogue Scandinavia, ha studiato content marketing presso la Berghs School of Comunication e si definisce che una "maniaca della pianificazione". La sua capacità di programmare e la sua personalità organizzata le permettono di seguire il fidanzato Duplantis durane le sue gare in giro per il mondo, proprio come nel caso delle Olimpiadi di Parigi. Sui social, in particolare su Instagram, è seguita da quasi 300mila followers e condivide diversi scatti con il fidanzato e di sé, in alcune occasioni sponsorizzando anche prodotti di bellezza e non solo. Di recente, ha seguito la finale nel salto in alto del fidanzato, pubblicando su Instagram un video che mostra la sua reazione alla vittoria e scrivendo: "Il mio ragazzo ha appena battuto il record del mondo alle Olimpiadi".

La storia d’amore e le foto condivise sui social con Armand Gustav Duplantis

Lo scorso febbraio, Duplantis e Inglander hanno festeggiato il loro terzo anniversario insieme. Stando a quanto racconta US Weekly, i due si sono conosciuti nel 2020 a Stoccolma, durante la tradizionale festa di mezza estate in Svezia. Inizialmente la modella non era interessata, ma l'atleta non si è arresto e l'ha contattata sui social fino a quando lei non ha accettato l'invito a uscire. "Probabilmente non pensava che avessi buone intenzioni all'inizio. Dovevo dimostrarlo", aveva spiegato Duplantis al quotidiano svedese Sportbladet . I due hanno così iniziato a frequentarsi e hanno pubblicato la prima foto insieme, un selfie di un viaggio a Istanbul, nel 2021. Negli anni hanno rafforzato il loro legame e la modella segue il compagno durante tutti gli eventi sportivi. Vinta la medaglia alle Olimpiadi, il saltatore è corso a baciare e abbracciare subito la modella seduta in tribuna.

