Duplantis va in TV dopo una notte folle, è impresentabile: “Non riguarderò mai questa intervista” Il campione olimpico, nonché recordman mondiale, del salto con l’asta Armand Duplantis ha festeggiato con tutti i crismi l’oro di Parigi. Poche ore dopo una notte infinita si è presentato in tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Armand Duplantis ha scritto la storia, la sua e quella del salto con l'asta. Lo svedese ha vinto il secondo oro olimpico consecutivo ed ha battuto pure il record del mondo, per la nona volta. Una serata indimenticabile per ‘Mondo', che pare proprio che l'abbia festeggiata con tutti i crismi, visto come si è presentato poi il mattino seguente in televisione.

Oro bis alle Olimpiadi e record del mondo nel salto con l'asta

Lunedì scorso l'atleta svedese ha mostrato tutta la sua grandezza, lo ha fatto ancora una volta ma farlo alle Olimpiadi è diverso. A Parigi Duplantis ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in alto, lo ha fatto in scioltezza, applaudito pure dai suoi rivali. Poi ha cercato di battere il record del mondo, e ci è riuscito: un 6.25 che vale anche un discreto premio in denaro. Poi è partita la festa. Ha baciatola fidanzata, ha preso a pugni un compagno di squadra, ha festeggiato con i genitori e ha imitato l'ormai noto tiratore turco di carabina.

L'intervista alle 9 del mattino dopo una lunga notte di festeggiamenti

Insomma, un lunedì perfetto che l'olimpionico ha voluto celebrare con tutti i crismi e probabilmente ha alzato il gomito. Questo hanno pensato i telespettatori che lo hanno seguito, alle 9 del mattino seguente, in diretta su Eurosport, quando Duplantis non è parso al massimo della forma. Più di un telespettatore ha pensato vedendolo che per lui ci fosse il classico hungover. Con voce roca ha risposto lentamente alle domande esordendo: "Si, è andata bene".

Poi ha spiegato per sommi capi cosa è successo nella notte post-oro olimpico: "C'era un sacco di tutto. Festeggiare con chi mi è più vicino, è bello, ed è ancora difficile da capire. Sembra un sogno, sembra che non sia reale. Mi sembra di visualizzare questo momento da quando avevo tre anni e saltavo in giardino".

Duplantis non è fiero di quell'intervista

Successivamente Duplantis ha parlato di quell'intervista e ha detto di aver dormito appena mezz'ora: "Ho dormito circa 30 minuti. Poi qualcuno ha bussato alla porta, il manager Daniel Wessfeldt, io ho detto ok. Poi abbiamo fatto l'intervista". E parlando con la stampa ha detto di vergognarsi un po' per quell'intervista che non vorrà riguardare mai: "È stato un po' difficile. Non avevo voce ed è ancora più difficile per me. Al mattino non avevo più voce, devo dire che non ripenserò mai più a quell'intervista. Forse non è il momento di cui vado più fiero".

Successivamente a SVT Sport lo svedese, campione assoluto del salto con l'asta, ha parlato della lunga notte di festa con grande simpatia: "La festa è finita attorno alle 6, forse alle 6:25. Ho dormito pochissimo. Non ho voce, ma ho ancora tanta adrenalina. Questa settimana pensò che morirò dormendo circa 13 ore a notte".