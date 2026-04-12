Gout Gout a 18 anni è già più veloce di Bolt sui 200 metri: infrange il record del mondo U20

Gout Gout continua a frantumare record su record, dimostrando di meritare il ruolo di erede di Usain Bolt. Anzi, a 18 anni è più veloce del giamaicano quando aveva la sua età: ai Campionati Australiani ha asfaltato il precedente record del mondo Under 20 dei 200 metri con un tempo stratosferico di 19.67 secondi. Sperava di scendere sotto ai 20 secondi, ma non si aspettava di riuscire a chiudere la gara in così poco tempo: è un risultato pazzesco, l'ennesimo della sua giovane carriera che lo ha trasformato in una promessa dell'atletica quando era soltanto un ragazzino. È il velocista australiano più forte degli ultimi 50 anni e a settembre ha strabiliato ai Mondiali di Tokyo nella semifinale dei 200 metri, da sempre la gara preferita di Bolt.

Nuovo record per Gout Gout

Dell'australiano si parla ormai da qualche anno perché è impossibile non notare il suo talento straripante. Con gli sprinter della sua età non c'è storia e questa volta strappa un record importantissimo: ai Campionati Australiani di Sydney ha chiuso la gara dei 200 metri Under 20 in 19.67 secondi. È il primo velocista australiano ad abbattere il muro dei 20 secondi, un obiettivo che si era posto un anno fa dopo aver chiuso la stessa gara a 20.2 secondi. Non immaginava di poter scendere così tanto al di sotto, ma il dominio in pista è stato netto.

Era già riuscito a registrare il record un anno fa nei 200 metri con un tempo di 19.98 secondi ai Campionati Statali del Queensland, ma il risultato fu annullato a causa delle condizioni meteo irregolari. Questa volta è tutto vero e Gout Gout festeggia: "Ci ho pensato per tutto l'anno, sono davvero contento di esserci riuscito. Mi ero prefissato 19.75. Alla fine, ho fatto 19.67. Non posso che esserne felice. Credo si possa dire che mi sono tolto un grosso peso dallo stomaco". Con il suo risultato ha fatto anche meglio di Bolt: quando aveva la sua età il fenomeno giamaicano fu uno dei pochi a scendere sotto i 20 secondi nei 200 metri, ma si fermò "soltanto" a 19.93, un tempo che l'australiano ha disintegrato.