video suggerito

Chi è Gout Gout, il fenomeno che a 16 anni corre più forte di Bolt e frantuma le leggi dell’atletica Gout Gout non smette di stupire. Il fenomeno dell’atletica centra un altro record fenomenale in pochi giorni. E c’è già chi lo paragona a Usain Bolt. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Di Gout Gout ne sentiremo ancora parlare per diverso tempo a giudicare dai numeri e i risultati raggiunti solo negli ultimi giorni. Il velocista australiano, dopo i record nei 100 metri ai Campionati di atletica del Queensland a Brisbane, ha centrato un altro primato agli All-Schools Championships di Brisbane nella finale dei 200 metri. Gout Gout a soli 16 anni è riuscito a frantumare il record di Peter Norman di 20.06 alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968. Gout Gout è invece riuscito ad arrivare al traguardo in 20.04 secondi.

Gout si è affermato come il velocista australiano più veloce degli ultimi cinquant'anni, avendo superato il tempo di Norman di 0,02 secondi. "Questi sono tempi da adulti e io, solo un ragazzino, li sto correndo – ha detto Gout a fine gara -. Sarà sicuramente un grande futuro. Non mi aspettavo che fossi così veloce, ma credo di aver corso il tempo più veloce di sempre in Australia nei 200. Ho inseguito quel record, ma non pensavo che sarebbe arrivato quest'anno. Pensavo che forse potessi raggiungerlo l'anno prossimo o quello dopo ancora".

Gout è ora il secondo velocista Under 18 più veloce sui 200 metri dietro solo all'atleta statunitense Erriyon Knighton che ha stabilito il record mondiale di 19,84 secondi a 17 anni nel 2021. Il paragone con Usain Bolt in queste ore è facile. L'ex detentore del record mondiale corse i 200 metri in 20,13 secondi a 16 anni nel 2003 – di 0,09 più lento di Gout – e detiene il record mondiale di tutte le età sui 200 metri di 19,19 secondi stabilito ai campionati mondiali del 2009. Di questo passo Gout potrebbe arrivarci presto.

I numeri di Gout Gout e la crescita esponenziale negli ultimi anni

Gout è uno dei sette figli di Monica e Bona, coppia emigrata in Australia dal Sud Sudan nel 2005 due anni prima della sua nascita. I genitori gli hanno trasmesso l'umiltà e la cultura del lavoro e del sacrificio, fondamentali anche nel mondo dell'atletica e dello sport in generale. La crescita di Gout è pazzesca, basti pensare che ai campionati mondiali Under 20 ad agosto vinse l'argento con un tempo di 20.60 per poi abbassare il suo record il mese scorso a 20.29 per poi fermarsi oggi a 20.04 diventando il sesto velocista Under 20 più veloce sui 200 metri a soli 16 anni. Con lui c'è Knighton che detiene anche il primato di 19.49.