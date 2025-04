video suggerito

Gout Gout brucia le tappe, il nuovo Bolt va ai Mondiali a 17 anni: "Vedremo cosa so fare contro i migliori" A soli 17 anni, Gout Gout vola ai Mondiali di atletica 2025. Il talento australiano correrà i 200 metri a Tokyo dopo una stagione da record che lo ha già messo a confronto con Usain Bolt. La promessa dello sprint sfiderà i grandi del mondo, da Noah Lyles a Letsile Tebogo.

A cura di Michele Mazzeo

Gout Gout, 17 anni, è ufficialmente parte della squadra australiana che parteciperà ai Campionati Mondiali di atletica leggera 2025, in programma dal 13 al 21 settembre a Tokyo. Il giovane talento correrà i 200 metri, gara in cui ha già scritto pagine di storia: lo scorso dicembre ha stabilito il record oceanico con un tempo di 20″04, battendo il primato under 16 che apparteneva a Usain Bolt.

"Sono felicissimo di correre i 200 ai Mondiali. È esattamente l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Non vedo l’ora di mettermi alla prova contro i migliori", ha dichiarato Gout in una nota diffusa da Athletics Australia. Il percorso del velocista del Queensland è stato rapidissimo: dopo il record giovanile, nel 2025 ha trionfato ai Campionati nazionali australiani con un tempo straordinario di 19″84 (assistito dal vento). È stata una conferma del suo potenziale, già evidente l’anno scorso, quando vinse l’argento ai Mondiali Under 20 di Lima nei 200 metri.

La rassegna di Tokyo rappresenterà il debutto assoluto a livello senior in un evento internazionale per Gout, che fino ad oggi ha maturato esperienza principalmente nei circuiti nazionali. Tuttavia, il salto di qualità è evidente, così come le aspettative su di lui. E l'inaspettata sconfitta contro un atleta amatoriale alla Stawell Gift 2025 (gara ‘ad handicap' per gli atleti professionisti che vi partecipano) non cancella assolutamente le mostruose prestazioni fatte vedere fin qui nella sua brevissima carriera.

A Tokyo, l’australiano incrocerà campioni del calibro di Noah Lyles, detentore del titolo mondiale, e Letsile Tebogo, oro olimpico. Una sfida che accende l’interesse di appassionati e addetti ai lavori, desiderosi di vedere come il giovane fenomeno si confronterà con i grandi dello sprint mondiale. "Essere nella squadra senior australiana è un sogno. Ora voglio solo scoprire cosa posso fare in mezzo ai migliori del mondo", ha commentato ancora il giovane sprinter.

Nel gruppo annunciato da Athletics Australia, spiccano altri giovani nomi promettenti: Lachlan Kennedy (100 metri), argento ai Mondiali indoor, e Cameron Myers, 18 anni, fresco di record mondiale U20 nella miglia. Tra gli atleti più esperti figurano la campionessa mondiale di salto in alto 2022 Eleanor Patterson e Peter Bol, argento negli 800 ai Giochi del Commonwealth.