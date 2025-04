video suggerito

Chi è John Evans, l'ingegnere-insegnante di scuola superiore che ha battuto il fenomeno Gout Gout Atleta amatoriale, ingegnere e insegnante in una scuola superiore di Adelaide: è John Evans capace di battere il fenomeno dell'atletica leggera Gout Gout agli Stawell Gift 2025: "Non so cosa dirò ai miei alunni… se ho vinto la competizione o se ho battuto un mito come Gout"

A cura di Alessio Pediglieri

L'impressionante progressione mostrata da Gout Gout in occasione della Stawell Gift 2025 che ha confermato la straordinaria qualità del 17enne australiano non è bastata perché potesse trionfare e vincere nella storica classica corsa ad handicap. Lui, insieme ad un altro tra i principali favoriti, Lachlan Kennedy sono stati infatti battuti dal classico "underdog", un outsider d'eccezione: John Evans, un ingegnere e insegnante di scuola superiore di Adelaide che ha trionfato nella prova maschile prendendosi il titolo e il ricco premio di quasi 40 mila euro.

La presenza di Gout Gout, il 17enne fenomeno di origine sudanese paragonato in più occasioni a Usain Bolt, e di Lachlan Kennedy, 21enne astro nascente dell’atletica australiana, argento ai mondiali indoor sui 60 metri, nonché miglior crono al mondo nel 2025 hanno rilanciato il già altissimo prestigio della Stawell Gift 2025, la storica gara di velocità ad handicap che dal 1878 mette in competizioni professionisti e atleti amatoriali. Entrambi non hanno deluso le attese: hanno brillato nelle rispettive batterie, con Gout Gout che aveva incantato il pubblico con una prestazione mostruosa di 12.31 e Kennedy che aveva registrato il terzo miglior tempo complessivo in 12.23.

John Evans batte Gout Gout nella semifinale della Stawell Gift

Purtroppo per loro, la voglia di strafare e di mettersi in mostra sono stati gli stessi elementi che poi hanno penalizzato in modo decisivo i due fenomeni della velocità: nella semifinale ad handicap – dove gli atleti vengono posizionati in zone differenti della pista proprio in base ai tempi ottenuti – hanno pagato l'essere partiti più indietro rispetto agli altri avversari, peccando in furbizia e strategia. Così Gout Gout si è trovato nello stesso gruppo di John Evans, gravato da handicap significativo senza riuscire più a rimontare il distacco, finendo secondo e mancando l’accesso alla finale.

Cho è John Evans, velocista amatoriale: "Dirò ai miei alunni di aver battuto Gout Gout"

A rubare la scena a Gout Gout è stato così il semi-sconosciuto atleta amatoriale John Evans, 28enne ingegnere e insegnante di scuola superiore, che ha trasformato il suo sogno in realtà: ha sfruttato al meglio la sua posizione, dominando la propria batteria di semifinale in 12.10. Poi, nella gara decisiva si è ancora imposto, prendendosi anche il ricco montepremi di quasi 40 mila euro. "Non so cosa sia più grande se raccontare ai miei studenti che ho vinto il Stawell Gift o sottolineare loro che ho battuto Gout Gout," ha scherzato Evans col Sydney Morning Herald nel post vittoria.