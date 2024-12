video suggerito

Gout Gout a 16 anni è più veloce di Usain Bolt: parte male, poi l'allungo è mostruoso Il giovane atleta australiano Gout Gout ad un soffio dal muro dei 10 secondi nei 100 metri maschili: il sedicenne continua ad infrangere record e nel confronto con il leggendario Usain Bolt è già davanti.

A cura di Michele Mazzeo

Il nuovo prodigio della velocità Gout Gout continua ad impressionare il mondo dell'atletica leggera. Il velocista australiano non ha ancora compiuto 17 anni (li compirà il 29 dicembre) ma si è già imposto a livello mondiale meritandosi paragoni illustri con l'uomo più veloce della storia, vale a dire quell'Usain Bolt di cui sembra ripercorrere le orme.

Ai Campionati scolastici australiani di atletica svoltisi nel Queensland a Brisbane ha messo nuovamente in luce il suo incredibile potenziale con un'altra prestazione eccezionale abbattendo il suo precedente record personale nei 100 metri maschili Under 18, arrivando al traguardo in 10,04 secondi, un tempo con il quale ha stracciato tutti i suoi avversari che, seppur ventoso, ha portato diversi addetti ai lavori a considerarlo già più veloce di Usain Bolt in quanto il giamaicano a 21 anni aveva un primato sui 100 metri piani di 10.03 secondi (praticamente lo stesso tempo messo a segno dalla stella australiana con quattro anni in meno).

A vederlo in azione è facile impressionarsi: Gout Gout ha una facilità di corsa che lascia senza parole e quando decidere di sprigionare tutti i cavalli che ha nel proprio motore ha già creato il vuoto dietro di sé. Ma la cosa che più di tutte impressiona è che il margine di miglioramento è smisurato dato che nella sua corsa c'è ancora tanto su cui lavorare, soprattutto sulla partenza dove è ancora troppo macchinoso e sgraziato, tant'è che, anche nella semifinale ai Campionati scolastici australiani di atletica, il mostruoso gap rifilato agli avversari a Brisbane è stato creato solo negli ultimi 50 metri di gara.

E considerando che stiamo parlando di un atleta giovanissimo e in grado di migliorarsi di competizione in competizione, le aspettative sono inevitabilmente altissime. In precedenza aveva stabilito il suo record personale a 10.29, già disintegrato nell'ultima apparizione (dato che se il tempo di 10.04 fatto in semifinale non vale per la statistiche in quanto fatto con vento alle spalle, il 10.17 messo a segno in finale invece è stato ufficializzato come nuovo record del mondo Under 18 dei 100 metri piani). L'australiano ha ormai raggiunto la soglia dei 10 secondi e il paragone con un mostro sacro come Usain Bolt non sembra più così azzardato.

Avere questi tempi a 17 anni ancora da compiere lo mette di certo in cima alla lista di coloro che possono un giorno tentare di avvicinare quanto fatto dalla stella giamaicana (che per certi versi ricorda nelle movenze quando lo si vede in azione). Vedremo se quello che sembra essere il suo sfidante designato, il quattordicenne britannico Divine Iheme, risponderà a quest'ultima prestazione mostruosa di Gout Gout.