video suggerito

Jacobs non parteciperà al Roma Sprint Festival: la decisione dopo la delusione nei 100 metri a Turku Marcell Jacobs non gareggerà nei 100 metri del Roma Sprint Festival: la decisione del campione azzurro dopo la delusione nei 100 metri al meeting finlandese di Turku. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marcell Jacobs non gareggerà nei 100 metri del Roma Sprint Festival allo stadio dei Marmi. Ad annunciarlo è stato il suo staff all’indomani dell’esordio stagionale al meeting finlandese di Turku dove ha messo a referto 10.30 in batteria e 10.44 in finale.

Nella nota ufficiale si legge: “La gara ha evidenziato la necessità per Jacobs di rimodulare il programma di questo inizio di stagione. Dopo avere pienamente recuperato l’infortunio accusato alla fine di marzo, occorre completare il lavoro in allenamento per affrontare al massimo della preparazione atletica i prossimi appuntamenti”.

Jacobs non parteciperà al Roma Sprint Festival dopo la delusione nei 100 metri di Turku

Marcell Jacobs ha fatto il debutto nella stagione all'aperto chiudendo con il tempo di 10″44 nella finale dei 100 metri dei Paavo Nurmi Games di Turku, meeting Gold di Continental Tour: una prova totalmente incolore da parte dell'oro olimpico di Tokyo 2021 nella gara vinta dal britannico Romell Glave in 10″08. Nella batteria Jacbos aveva già messo a nudo un preoccupante ritardo con un quarto posto in 10″30 che gli aveva consentito di passare il turno con l'ultimo crono utile.

Il velocista azzurro non correva una gara all’aperto dallo scorso 9 Settembre, quando si piazzò al quarto posto nel Galà dei Castelli di Bellinzona in 10”12. In tanti si aspettavano di rivederlo sui blocchi il 20 giugno prossimo, nei 100 metri del Roma Sprint Festival allo Stadio dei Marmi della capitale, ma Jacobs e il suo staff hanno preferito "rimodulare il programma di questo inizio di stagione".

Dopo avere pienamente recuperato l’infortunio accusato alla fine di marzo, lo staff di Marcell Jacbos ha annunciato che occorre completare il lavoro in allenamento per affrontare al massimo della preparazione atletica i prossimi appuntamenti.