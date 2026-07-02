Marcell Jacobs è tornato, anche se il suo 9.67 non vale: solo Bolt ha corso più veloce nella storia

Marcell Jacobs domina i 100 metri a Eisenstadt con un tempo straordinario, ma il forte vento (+4,1 m/s) impedisce l’omologazione. È comunque il miglior crono mai registrato in condizioni irregolari.

Marcell Jacobs è tornato e continua a mandare segnali importanti in vista del finale di stagione. Il campione olimpico dei 100 metri ha conquistato il successo al Raiffeisen Austrian Open di Eisenstadt, tappa Silver del World Athletics Continental Tour, fermando il cronometro su uno straordinario 9″67. Il tempo, però, non potrà essere omologato a causa del vento favorevole di +4,1 m/s, ben oltre il limite regolamentare di +2,0 m/s previsto dalla World Athletics per la validità dei record e delle migliori prestazioni ufficiali.

Nonostante ciò, la prova dell'azzurro resta di altissimo livello. Nessun atleta nella storia aveva mai corso così velocemente con un vento irregolare: il precedente miglior crono "ventoso" apparteneva allo statunitense Tyson Gay, che nel 2008 aveva fermato il cronometro a 9″68, proprio con un vento di +4,1 m/s. Guardando a qualsiasi condizione di gara, soltanto Usain Bolt è riuscito a fare meglio, grazie al record del mondo di 9″58 ottenuto ai Mondiali di Berlino del 2009 e al 9″63 corso a Londra nel 2012, entrambi con vento regolare.

Il 31enne azzurro aveva già impressionato nelle batterie, chiuse in 9″84 con vento di +2,3 m/s, per poi dominare la finale davanti al britannico Romell Glave (9″83) e al sudafricano Wayde Van Niekerk, ex campione olimpico e primatista mondiale dei 400 metri, anche lui accreditato di 9″83. Quinto posto, invece, per il tedesco Owen Ansah, che ha chiuso in 10″00.

Jacobs da urlo: vola in 9″67 a Eisenstadt, solo Bolt ha corso più veloce nella storia

Al di là del vento, la prestazione conferma la crescita di Jacobs dopo il 9″96 fatto registrare pochi giorni prima nella Diamond League di Parigi, primo tempo stagionale sotto i dieci secondi con vento regolare. Il campione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sembra aver ritrovato brillantezza dopo un periodo complicato, caratterizzato negli ultimi anni da diversi problemi fisici che ne hanno limitato la continuità agonistica.

L'obiettivo dichiarato è arrivare al massimo della condizione ai Campionati Europei di Birmingham, in programma ad agosto, dove Jacobs inseguirà il terzo titolo continentale consecutivo nei 100 metri dopo i successi conquistati a Monaco 2022 e Roma 2024. Tra gli avversari più attesi ci saranno proprio Glave e Ansah, già affrontati in Austria.

Al termine della gara il velocista delle Fiamme Oro non ha nascosto la propria soddisfazione: "Sono molto felice perché sto migliorando a ogni gara. Certo qui c’era tanto vento, ma solo Bolt nella storia è andato più forte di questo crono e sono davvero contento di aver ottenuto un tempo del genere".

Pur non avendo valore statistico, il 9″67 rappresenta un'iniezione di fiducia significativa e conferma che Marcell Jacobs sta ritrovando la velocità dei giorni migliori nel momento più importante della stagione.