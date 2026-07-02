Calciomercato, news di oggi in diretta: Paolo Maldini per l’Italia, Como su Inacio e Solet. Gila tra Napoli e Atalanta

Le ultime notizie di calciomercato oggi giovedì 2 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.

Paolo Maldini potrebbe diventare presto il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana. L'ex Milan sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di accettare l'incarico. Gila anima ancora il mercato del Napoli che però ora si deve difendere anche dalla corte dell'Atalanta pronta a prendersi il giocatore della Lazio. Como scatenato, dopo Liberali, pronto l'assalto anche per Solet – su cui pare aver mollato la presa l'Inter che è però vicinissima a Provedel – e Inacio. Seguiti pure Chalobah e Davinson Sanchez. La Juventus per ora non cede Thuram nonostante le offerte dalla Premier mentre la Lazio prova l'assalto a uno tra Piccoli e Pinamonti. Napoli e Roma si sfidano invece per acquistare Dodò dalla Fiorentina.