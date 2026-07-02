Calciomercato, news di oggi in diretta: Paolo Maldini per l’Italia, Como su Inacio e Solet. Gila tra Napoli e Atalanta

Le ultime notizie di calciomercato oggi giovedì 2 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Paolo Maldini potrebbe diventare presto il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana. L'ex Milan sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di accettare l'incarico. Gila anima ancora il mercato del Napoli che però ora si deve difendere anche dalla corte dell'Atalanta pronta a prendersi il giocatore della Lazio. Como scatenato, dopo Liberali, pronto l'assalto anche per Solet – su cui pare aver mollato la presa l'Inter che è però vicinissima a Provedel – e Inacio. Seguiti pure Chalobah e Davinson Sanchez. La Juventus per ora non cede Thuram nonostante le offerte dalla Premier mentre la Lazio prova l'assalto a uno tra Piccoli e Pinamonti. Napoli e Roma si sfidano invece per acquistare Dodò dalla Fiorentina.
L'Atalanta su Gila, trattativa con la Lazio e Napoli che potrebbe essere beffato
Il Napoli è alla ricerca di un difensore, un vice Di Lorenzo, e così mentre sembra essersi acceso un duello con la Roma per Dodò, ecco che si registra anche l'inserimento dell'Atalanta per la corsa a Mario Gila della Lazio. La Dea è piombata sul difensore, secondo quanto scrive il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, e molto presto potrebbe esserci un incontro con il club biancoceleste per discutere della richiesta di 22 milioni più 3 di bonus. Si tratta di un calciatore che Sarri apprezza tantissimo e che dovrà andare a sostituire l'infortunato Hien ma anche Dijmsiti pronto a partire. Il Napoli resta alla finestra con il timore di subire una beffa. E per questo non è da escludere un rilancio degli azzurri fermi alla proposta di 15 milioni.
Calciomercato Como, Solet e Inacio per la difesa poi assalto a Chalobah e Davinson Sanchez
Il Como punta ad essere una delle squadre più attrezzate in vista della prossima stagione. Il club lombardo sta per questo pensando di prendersi Solet che nelle ultime settimane era stato anche accostato all'Inter. Il Como ci prova, così come sta tentando seriamente di strappare al Milan il pupillo di Amorim, ovvero Gonzalo Inacio dallo Sporting Lisbona. Trattative che però devono ancora iniziare ma su cui si registra proprio il forte interesse del Como. Fabregas potrebbe inoltre avere a disposizione per la prossima stagione anche Chalobah e Davinson Sanchez. Anche in questo caso dialoghi aperti tra le parti ma ancora nulla di sottoscritto e deciso.
Paolo Maldini come nuovo Direttore tecnico della Nazionale italiana, cosa manca per chiudere
Paolo Maldini pronto a diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana. Sembrano essere salite improvvisamente le quotazioni per vedere l'ex Milan assumere questo ruolo chiave nella delegazione azzurra. Non c'è ancora un sì definitivo ma Maldini, come sottolineato da Sky, sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di accettare l'incarico offertogli dal nuovo presidente FIGC Giovanni Malagò. Se la Federazione dovesse incassare il parere positivo di Maldini, allora a quel punto si procederà con la scelta del nuovo Ct iniziando così ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana di calcio. L'aspetto importante è che un elemento di spicco del calcio italiano e che ha già mostrato enormi capacità dirigenziali, come Paolo Maldini, posso essersi quasi convinto di assumere questo incarico e rilanciare il calcio italiano.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi giovedì 2 luglio
Paolo Maldini sta riflettendo seriamente sulla possibilità di diventare nuovo direttore tecnico dell'Italia. Nei prossimi giorni attesi sviluppi importanti per una risposta definitiva a Malagò. In Serie A invece continua ad essere scatenato il Como che si è tuffato ora su S0let e Inacio. Nel mirino pure Chalobah e Davinson Sanchez. Roma e Napoli si danno battaglia per Dodò mentre l'Atalanta si inserisce nella corsa a Mario Gila iniziata proprio dai partenopei con la Lazio. Biancocelesti che in attacco puntano su Piccoli o Pinamonti. Inter vicinissima a Provedel mentre la Juventus per ora non mette sul mercato Thuram richiestissimo all'estero.