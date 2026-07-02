Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: Portogallo-Croazia nella notte, Spagna-Austria su Rai 1

Spagna-Austria è la partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali trasmessa oggi in Chiaro. A seguire Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria si giocano un posto per gli ottavi.

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Spagna-Austria, Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria sono le tre partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali in programma oggi. Si comincia alle 21:00 con Lamine Yamal e compagni, l'unica sfida trasmessa anche in chiaro su Rai 1, poi nella notte sarà il turno di Cristiano Ronaldo che proverà a trascinare i lusitani agli ottavi di finale nella partita che promette di più in questo turno. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta TV e streaming su DAZN.

Le partite di giovedì 2 luglio ai Mondiali: il programma completo

Il primo appuntamento è in prima serata con la Spagna che dovrà superare l'ostacolo Austria per accedere agli ottavi di finale. A Los Angeles la squadra di De La Fuente dovrà rispettare i pronostici e rispondere alle altre candidate per il titolo: in tutta la competizione non ha ancora preso gol e sfrutterà la sua abilità difensiva per cercare di superare il turno indenne dopo essere arrivata al primo posto nel suo girone. All'1 invece toccherà al Portogallo, atteso dalla sfida complicata contro la Croazia a Toronto: Cristiano Ronaldo contro Modric, due campioni all'ultimo ballo che vogliono evitare l'eliminazione per concludere qui la loro corsa. Chi vincerà affronterà la vincente di Spagna-Austria agli ottavi di finale.

All'alba invece è in programma l'ultima partita di oggi per i sedicesimi di finale: la Svizzera ha chiuso con il primo posto la fase a gironi senza mai perdere e dovrò vedersela a Toronto contro l'Algeria che è riuscita ad arrivare alla fase a eliminazione diretta qualificandosi al sesto posto tra le migliori terze dei gironi.

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Mondiali 2026, orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Soltanto Spagna-Austria sarà trasmessa in chiaro dalla Rai nel calendario di oggi. Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria saranno invece trasmesse in esclusiva su DAZN.

Giovedì 2 luglio

ore 21:00 – Spagna-Austria: DAZN e Rai 1

dopo mezzanotte

ore 01:00 – Portogallo-Croazia: DAZN

ore 05:00 – Svizzera-Algeria: DAZN