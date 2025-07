Paura nel golf all’Evian Championship: crolla due volte in campo, Charley Hull portata via in barella

Momenti di ansia e timore per Charley Hull, 29enne golfista inglese che durante il primo giro all’Evian Championship ha dovuto abbandonare il green in barella. Colpita da un virus, ha avuto un primo mancamento, seguito da uno svenimento che hanno obbligato all’immediato ricovero in ospedale. Dove si è ripresa ed è fuori pericolo.

Momenti di panico e paura nel corso dell’Amundi Evian Championship 2025, diventato un evento ufficiale dell'LPGA Tour dal 2000 e attualmente quinto campionato più importante della stagione: al primo giro, la golfista inglese Charley Hull ha dovuto abbandonare il green venendo trasportata in barella in ospedale, dopo essere crollata a terra per ben due volte, accusando un improvviso malore provocato da un virus. A nulla sono valsi i primi soccorsi dopo il primo capogiro, alla fine è stata costretta al ricovero immediato per ulteriori analisi.

Cos'è successo a Chalrey Hull durante l'Evian Champioship

Secondo quanto riferito dagli organizzatori dell'Evian Championship, Hull ha iniziato a sentirsi male quasi subito, al primo giro alla quarta buca. La 29enne britannica ha accusato un primo accenno di collasso, inginocchiandosi sul green per poi ripararsi sotto un ombrello. Un malessere improvviso, a seguito del quale ha ricevuto una prima immediata assistenza medica. Rialzatasi per continuare la sua gara, è riuscita a eseguire il colpo dal tee ma pochi istanti dopo, si è ripetuta la scena: Hull si è accasciata nuovamente al suolo e i soccorsi intervenuti prontamente questa volta hanno optato per l'abbandono del campo dell’Evian Resort Golf Club avvenuto su una barella tra l'apprensione generale.

Charley Hull trasportata in ospedale per accertamenti: la colpa dei mancamenti è dovuta ad un virus

Come sta Charley Hull dopo il ricovero in ospedale

Ricoverata in ospedale, per Charley Hull solo un grande spavento senza importanti conseguenze: le prime notizie diffuse dal suo staff parlano di un improvviso mancamento causato da un virus non meglio specificato, ma con condizioni generali subito in fase di miglioramento.

Chi è Charley Hull, le sue vittorie in LPGA e nel Ladies European Tour

Charley Hull è una golfista ben conosciuta all'interno del Circuito LPGA dove ha conquistato due successi e ben quattro nel Ladies European Tour. Seconda in tre occasioni in Major, Hull aveva sfiorato la vittoria nel 2022 proprio all'Evian Championship dove si era classificata terza. Professionista dal 2013, era al suo secondo importante appuntamento del 2025, dopo che a marzo, a Singapore A marzo, al Womens World Golf Championship si era classificata quarta.