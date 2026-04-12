Come sta Vezzosi, svenuto dopo un colpo al volto davanti alla mamma in lacrime al Viola Park

Attimi di grande paura al Viola Park durante Fiorentina-Sassuolo per un duro colpo subito da Vezzosi al volto. Il calciatore è stato soccorso d’urgenza e portato fuori in barella, ma sarebbe rimasto cosciente.

Foto dal profilo X del giornalista Andrea Giannattasio.

Attimi di grande apprensione al Viola Park durante la partita del campionato Primavera tra Fiorentina e Sassuolo, con il gioco che si è improvvisamente fermato per un grave infortunio che ha coinvolto Vezzosi. La gara, già intensa sin dai primi minuti, è stata segnata dall’episodio avvenuto intorno al 68’, quando un intervento spettacolare ma fuori misura di Bertolini si è trasformato in un contatto violentissimo: il pallone calciato con forza ha centrato in pieno il volto del giovane difensore.

Vezzosi è crollato immediatamente a terra, restando immobile sul terreno di gioco e generando forte preoccupazione tra compagni e avversari. L’arbitro ha estratto il cartellino rosso nei confronti del numero 7 viola, mentre lo staff medico è entrato rapidamente in campo per prestare soccorso.

Dopo i primi accertamenti sul prato, il giocatore è stato immobilizzato e trasportato fuori in barella tra gli applausi e il silenzio dei 400 presenti al Viola Park. Dalle prime informazioni raccolte, il difensore sarebbe rimasto cosciente e in contatto con i sanitari durante le operazioni di soccorso.

Leggi anche Muriqi scoppia in lacrime dopo aver segnato il gol della vittoria contro il Real Madrid al 91'

Paura al Viola Park: Vezzosi trasportato fuori dal campo in barella dopo un colpo al volto

Momenti di forte apprensione al Viola Park durante Fiorentina-Sassuolo Primavera. Al 69’, una rovesciata di Bertolini dal limite dell’area si trasforma in un episodio drammatico: il pallone colpisce in pieno volto Vezzosi, che crolla a terra privo di sensi e con evidenti perdite di sangue.

La scena genera panico anche sugli spalti, dove la madre del giocatore appare in lacrime. I sanitari intervengono immediatamente e, dopo alcuni minuti di paura, il difensore neroverde riprende conoscenza, tra la preoccupazione generale.

Il gioco resta sospeso per circa un quarto d’ora mentre lo staff medico continua a prestare assistenza in campo. Nell’occasione l’arbitro espelle anche l’esterno viola coinvolto nell’azione. Per la pura cronaca, la partita è ripresa dopo quasi 20′ e si è chiusa con la vittoria per 3-1 dei neroverdi.