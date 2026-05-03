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Paura per Sir Alex Ferguson: si sente male a Old Trafford, portato via in ambulanza

Sir Alex Ferguson, 84 anni, ha avvertito un malessere poco prima dell’inizio della sfida di Old Trafford tra il Manchester United e il Liverpool.
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A cura di Maurizio De Santis
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L'iconico allenatore del Manchester United, Sir Alex Ferguson, è stato ricoverato in un ospedale di Manchester dopo aver accusato un malessere poco prima dell'inizio della sfida di Old Trafford tra i Red Devils e il Liverpool. Paura e trambusto in tribuna hanno accompagnato quei momenti in cui s'è temuto per le condizioni dell'ex manager, l'uomo che ha costruito una fucina di campioni e ha scritto le pagine più belle della storia sportiva del club.

Ferguson, malessere in tribuna prima del fischio d'inizio

Ferguson, oggi 84enne e protagonista per ben 27 anni sulla panchina dello United – periodo in cui ha conquistato 38 trofei e dato lustro assoluto al club – era accomodato nel suo box per assistere alla partita quando ha iniziato a non sentirsi bene. È stato immediatamente soccorso e, per fortuna, la prima visita ha dato esito positivo: nulla che mettesse in pericolo la sua vita. Sir Alex è rimasto sempre accanto alla "sua" squadra anche da spettatore: c'è un'intera fila di posti in tribuna autorità che è nella sua piena disponibilità.

Il trasporto in ospedale a scopo precauzionale

La scelta di portare Ferguson in ospedale è stata presa a scopo precauzionale: l'ex allenatore è stato trasportato in ambulanza ed è sempre stato vigile, nonostante il lieve malore accusato. Secondo le prime informazioni fornite da Sky News, le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione: l'ex tecnico sarebbe rimasto sempre cosciente e avrebbe già ricevuto le prime cure e controlli direttamente allo stadio prima di essere caricato in barella e poi condotto al nosocomio.

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Non è la prima volta che la salute di Ferguson preoccupa il mondo del calcio: nel 2018 era stato colpito da una grave emorragia cerebrale, un episodio che aveva tenuto tifosi e appassionati con il fiato sospeso per giorni.

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