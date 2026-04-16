Kean e Pengwin a Le Iene, il chiarimento finisce male: “Hai due secondi per andare via da casa mia”
La resa dei conti tra Kristian Pengwin e Moise Kean davanti alle telecamere de ‘Le Iene' su Italia 1. Lo scontro tra il tipster/influencer, noto per i suoi pronostici e podcast sul calcio, e l'attaccante della Fiorentina, nascono dopo gli screen – resi pubblici dallo stesso Pengwin – dei messaggi che Kean gli aveva inviato dopo aver visto e ascoltato un suo video: "Mi vengono a dire che Kean in Bosnia-Italia è stato sostituito perché stanco quando Dzeko a 40 anni per gamba si è fatto 120 minuti più rigori – e ancora -. La mia valutazione su Kean non cambia, quel tiro è l'immagine della sua stagione, lui quest'anno è da 4 in pagella".
Considerazioni che a Kean non sono piaciute tanto da spingerlo a scrivere in privato al Pengwin: "Tu parli troppo, vediamoci e stai tranquillo che ti faccio passare la voglia di parlare". Detto fatto. L'incontro avviene alla presenza de ‘Le Iene' che nella puntata di ieri mandano in diretta il servizio. I due si ritrovano faccia a faccia sotto casa di Kean a Firenze. L'attaccante non è molto contento di vederlo e parte subito: "Ti ammazzo di botte, ti atterro e ti anniento – minacciando Pengwin – Levati dal ca**o, hai due secondi per andare via, ti faccio male".
Cosa si sono detti Kean e Pengwin dopo essersi incontrati di persona
Pengwin non cerca lo scontro, ma il chiarimento: "Ma sei serio? – dice rivolgendosi a Kean – Io sono venuto per chiarire ma non mettermi le mani addosso. Perché mi insulti e mi minacci?". A quel punto Kean inizia a far intendere come dell'Italia a Pengwin non fregasse nulla sottolineando la nazionalità polacca del tipster/influencer che è nato a Roma, vive a Latina, da genitori polacchi: "Hai detto il mio paese…fra tu sei polacco porca pu**ana – e Pengwin non ci sta -. Io sono italo-polacco, ma come ti permetti". I toni diventano sempre più accesi e Kean è senza freni: "Levati dal ca**o, ti prendo a testate, hai cinque minuti per andare via".
A questo punto ‘Le Iene' intervengono quando capiscono che la situazione stava diventando davvero scottante. I due non riescono a chiarirsi specie per via della furia di Kean il quale era palesemente infastidito dalla presenza di Pengwin sotto casa. Quando l'inviato de ‘Le Iene' interviene l'attaccante della Fiorentina chiede subito: "Che ci fa lui qui sotto casa mia?". A questo punto Kean, dopo aver capito che il tipster/influencer era accompagnato proprio dal programma di Mediaset spiega: "Lui è il primo che ho preso, poi vengono gli altri, siamo umani tutti sbagliamo – riferendosi all'eliminazione dell'Italia dai Mondiali dopo i playoff contro la Bosnia, e chiude -. Lui però parla troppo anche se volevo anche scusarmi, non è stata una scena bella con tanti giovani a guardarci".