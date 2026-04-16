Kean e Pengwin a Le Iene, il chiarimento finisce male: “Hai due secondi per andare via da casa mia”

La resa dei conti tra Kristian Pengwin e Moise Kean davanti alle telecamere de ‘Le Iene' su Italia 1. Lo scontro tra il tipster/influencer, noto per i suoi pronostici e podcast sul calcio, e l'attaccante della Fiorentina, nascono dopo gli screen – resi pubblici dallo stesso Pengwin – dei messaggi che Kean gli aveva inviato dopo aver visto e ascoltato un suo video: "Mi vengono a dire che Kean in Bosnia-Italia è stato sostituito perché stanco quando Dzeko a 40 anni per gamba si è fatto 120 minuti più rigori – e ancora -. La mia valutazione su Kean non cambia, quel tiro è l'immagine della sua stagione, lui quest'anno è da 4 in pagella".

Gli screen tra Kean e Pengwin prima dell’incontro.

Considerazioni che a Kean non sono piaciute tanto da spingerlo a scrivere in privato al Pengwin: "Tu parli troppo, vediamoci e stai tranquillo che ti faccio passare la voglia di parlare". Detto fatto. L'incontro avviene alla presenza de ‘Le Iene' che nella puntata di ieri mandano in diretta il servizio. I due si ritrovano faccia a faccia sotto casa di Kean a Firenze. L'attaccante non è molto contento di vederlo e parte subito: "Ti ammazzo di botte, ti atterro e ti anniento – minacciando Pengwin – Levati dal ca**o, hai due secondi per andare via, ti faccio male".

La furia di Kean contro l’influencer dopo aver visto la pubblicazione dei suoi screen da parte di Pengwin.

Cosa si sono detti Kean e Pengwin dopo essersi incontrati di persona

Pengwin non cerca lo scontro, ma il chiarimento: "Ma sei serio? – dice rivolgendosi a Kean – Io sono venuto per chiarire ma non mettermi le mani addosso. Perché mi insulti e mi minacci?". A quel punto Kean inizia a far intendere come dell'Italia a Pengwin non fregasse nulla sottolineando la nazionalità polacca del tipster/influencer che è nato a Roma, vive a Latina, da genitori polacchi: "Hai detto il mio paese…fra tu sei polacco porca pu**ana – e Pengwin non ci sta -. Io sono italo-polacco, ma come ti permetti". I toni diventano sempre più accesi e Kean è senza freni: "Levati dal ca**o, ti prendo a testate, hai cinque minuti per andare via".

Kean durante l’incontro con ’Le Iene’.

A questo punto ‘Le Iene' intervengono quando capiscono che la situazione stava diventando davvero scottante. I due non riescono a chiarirsi specie per via della furia di Kean il quale era palesemente infastidito dalla presenza di Pengwin sotto casa. Quando l'inviato de ‘Le Iene' interviene l'attaccante della Fiorentina chiede subito: "Che ci fa lui qui sotto casa mia?". A questo punto Kean, dopo aver capito che il tipster/influencer era accompagnato proprio dal programma di Mediaset spiega: "Lui è il primo che ho preso, poi vengono gli altri, siamo umani tutti sbagliamo – riferendosi all'eliminazione dell'Italia dai Mondiali dopo i playoff contro la Bosnia, e chiude -. Lui però parla troppo anche se volevo anche scusarmi, non è stata una scena bella con tanti giovani a guardarci".