Kristian Pengwin pubblica i messaggi intimidatori di Kean dopo la Bosnia: “Parli troppo… Vediamoci”

L'ultima polemica social coinvolge Moise Kean e Kristian Pengwin, pseudonimo di Kristian Tumidajevicz. Il noto tipster da oltre un milione di followers su Instagram ha pubblicato una conversazione avuta con l'attaccante della Fiorentina pochi giorni dopo la disfatta dell'Italia in Bosnia che ha causato la terza esclusione dai Mondiali consecutiva. "Tu parli un po' troppo…" ha scritto il calciatore lo scorso 3 aprile, ma la replica dell'influencer è arrivata solamente ieri.

Pengwin non si aspettava un messaggio da parte dell'attaccante della Nazionale ed è stato colto di sorpresa, sostenendo che quelle parole nascondessero una minaccia nei suoi confronti. Ha pubblicato il botta e risposta in chat, poi ha spiegato quello che era successo in un video che ha acceso la polemica. "Tu sai di cosa parlo, mettiti la lingua in cu*o se no tela metto io, fai tu", gli ha scritto Kean. Pengwin ha provato a chiedere chiarimenti: "Ti sei per caso offeso per il commento post partita vergognosa contro la Bosnia?". Il giocatore però ha risposto di vedersi fuori per chiudere la questione.

La conversazione tra Kean e Il Pengwin

Cosa è successo tra Kean e Kristian Pengwin

Di mestiere fa il tipster, ma spesso Kristian Pengwin compare come opinionista in diversi podcast come accaduto qualche settimana fa, prima dei playoff contro l'Italia. In quella occasione aveva criticato duramente Kean: "Spero che non si offenda perché è permaloso, ma la domanda che mi pongo è questa: chi è Moise Kean sano? L'anno scorso, dati e numeri alla mano, era il Moise Kean drogato perché ha fatto un'overperformance visti i numeri degli ultimi anni".

Il tipster poi lo aveva bacchettato anche dopo la sconfitta dell'Italia in Bosnia prendendolo in giro con un tono insultante: "Kean è stato tolto dal campo perché era stanco? Dzeko 40 anni per gamba si è fatto 120 minuti più rigori e non era stanco, Kean invece era stanco. Avrà cantato troppo prima della partita". Probabilmente sono state queste parole a far scattare l'attaccante della Nazionale che gli ha scritto in privato il 3 aprile, pochi giorni dopo quella partita, e il loro botta e risposta si è concluso ieri sera. In un altro video Pengwin ha replicato pubblicamente ai messaggi ricevuti dal calciatore: "Letteralmente mi minaccia per farmi stare zitto perché parlo troppo. Un calciatore di Serie A che rappresenta la Nazionale Italiana, il mio Paese. Sono shockato"

Chi è Il Pengwin

Il Pengwin, all'anagrafe Kristian Tumidajevicz, è un tipster e analista sportivo tra i più seguiti in Italia. Su Instagram conta oltre un milione di followers ed è arrivo su diverse piattaforme social con i suoi pronostici, compreso il canale telegram seguito da migliaia di appassionati. È nato a Latina nel 1996 e ha costruito la sua popolarità in particolare su Twitch dopo gli esordi nel 2012 su Facebook. Ha lavorato con Prime Video e DAZN per alcuni progetti legati al mondo del betting e nel 2024 è stato vittima di un attacco di un hacker che è entrato nella sua casella di posta sottraendogli documenri sensibili.