Crystal Palace-Fiorentina LIVE, risultato in diretta della partita di Conference: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La partita sarà arbitrata dal 38enne lituano Donatas Rumsas, assistenti Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, quarto uomo Manfredas Lukjancukas. Al Var, l’olandese Rob Dieperink. Rumsas in stagione è un arbitro che lascia giocare anche se molto pignolo. In stagione ha diretto quattro partite di Champions e due di Europa League.