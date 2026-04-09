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Crystal Palace-Fiorentina LIVE, risultato in diretta della partita di Conference: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live di Fiorentina-Crystal Palace di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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9 Aprile 2026 18:00
Ultimo agg. 20:01
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La diretta live della partita Crystal Palace-Fiorentina per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Vanoli senza Kean, infortunato, che non è partito con il resto della squadra. Recuperati, invece, Dodo e Mandragora. Glasner dovrà invece fare a meno dello squalificato Strand Larsen, al suo posto, al centro del tridente d'attacco ci sarà dunque Mateta. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go.

20:01

Crystal Palace-Fiorentina, le formazioni ufficiali

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. All. Glasner

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

A cura di Fabrizio Rinelli
19:30

Chi è Donatas Rumsas, l'arbitro di Crystal Palace-Fiorentina

La partita sarà arbitrata dal 38enne lituano Donatas Rumsas, assistenti Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, quarto uomo Manfredas Lukjancukas. Al Var, l’olandese Rob Dieperink. Rumsas in stagione è un arbitro che lascia giocare anche se molto pignolo. In stagione ha diretto quattro partite di Champions e due di Europa League.

A cura di Fabrizio Rinelli
19:00

I precedenti tra Fiorentina e Crystal Palace

Il Crystal Palace non ha mai affrontato una squadra italiana prima di questo confronto con la Fiorentina. Si tratta dunque di un primo confronto diretto tra le due squadre. La Viola nella sua storia ha disputato 13 partite contro club inglesi: 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Tra questi incontri Gli avversari sono stati il Tottenham, Liverpool, Arsenal e West Ham.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:30

Come arriva il Crystal Palace a questa partita

Il Crystal Palace, guidato in panchina da Oliver Glasner, ha staccato il pass per i quarti battendo i ciprioti dell’Aek Larnaca ai supplementari nella sfida giocata in Grecia dopo lo 0-0 dell’andata. La Fiorentina ha vinto 2-1 sia in casa che in trasferta contro il Rakow agli ottavi.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:15

Come arriva la Fiorentina alla partita di oggi

La Fiorentina alla partita di oggi dopo aver vinto nell'ultimo turno di campionato 0-1 in casa del Verona grazie a un gol di Fagioli nel finale di tempo. La viola si toglie un pochino dalla zona scomoda della retrocessione respirando un po' dopo una stagione che in campionato è andata davvero male.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:00

Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace di Serie A in TV e streaming

Crystal Palace-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder satellitare) e su Sky Sport 253 (canale 253), Il match del Selhurst Park di oggi si può vedere anche in diretta streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del "Pass Sport", anche su NOW. Telecronaca del match affidata a Massimo Marianella con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Non è prevista la diretta tv in chiaro su TV8.

A cura di Fabrizio Rinelli
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