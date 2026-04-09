Il Crystal Palace cala il tris alla Fiorentina in Conference: ora servirà un’impresa al ritorno

Il Crystal Palace si aggiudica il primo round della sfida contro la Fiorentina valida per l'andata dei quarti di Conference League. Succede tutto o quasi nel primo tempo quando i padroni di casa sono riusciti a mettere a segno due gol: rigore di Mateta e poi Mitchell. Fiorentina più viva nel secondo tempo con la traversa colpita da Fabbian, ma è troppo poco per cercare di mettere paura ai padroni di casa che nel finale segnano anche il gol del 3-0 con Sarr.

Il gol di Mitchell nel primo tempo.

Mateta e Mitchell segnano due gol nel primo tempo

Il Crystal Palace ha iniziato la partita subito in maniera forte. Mateta davanti riesce ad essere un valido terminale offensivo per la squadra di Glasner capace di rendersi pericoloso in più di un'occasione. La Fiorentina si fa vedere con un tiro da fuori area di Gosens che finisce di poco fuori prima che i padroni di casa iniziassero a prendere il controllo della partita. Il Crystal Palace ha così sfiorato il gol con Guessand, per poi trovare il vantaggio al 24′ grazie al tiro dagli 11 metri trasformato da Mateta dopo un ingenuo ma dubbio fallo di Dodò in area di rigore.

Alla mezz'ora, sempre su una conclusione ribattuta all'attaccante che a gennaio scorso sembrava vicino a Juventus e Milan, è arrivato il bis firmato Mitchell a cui i viola non hanno saputo finora reagire. La viola ha provato a farsi vedere cercando la profondità d Piccoli ma non è riuscita a trovare quel gol che avrebbe resto meno pesante la seconda frazione.

I giocatori della Fiorentina che discutono dopo il secondo gol subito.

La Fiorentina colpisce una traversa con Fabbian nel secondo tempo

Nel secondo tempo la Fiorentina parte meglio e cerca maggiore profondità e spinta sugli esterni con l'obiettivo di trovare Piccoli. L'attaccante però viene spesso servito non benissimo e a tratti non è preciso e allora l'occasione migliore ce l'ha Fabbian. L'ex Bologna servito al meglio da destra da un assist al bacio di Dodò colpisce la palla di prima intenzione ma la sfera si stampa sulla traversa. Un segnale forte per la squadra di Vanoli che prende coraggio e si fa vedere davanti alla porta inglese ancora con un colpo di testa di Piccoli che però finisce di poco fuori e colpito anche male dall'attaccante della squadra toscana.

A questo punto la viola molla un po' la presa e così il Crystal Palace cerca ancora il gol, questa volta con Kamada il quale si porta fino all'interno dell'area di rigore ma la sua conclusione finisce sull'esterno della rete. Subito dopo ancora Crystal Palace a rendersi pericoloso con Mateta il quale dopo aver ricevuto un ottimo cross da destra colpisce la sfera di testa ma non riesce a dare forza al pallone che finisce fuori in maniera goffa. Nel finale gran cross da destra di Kamada il quale pesca sulla testa Sarr bravissimo a coordinarsi al meglio e mettere alle spalle di De Gea il gol del 3-0 che potrebbe chiudere la pratica in vista del match di ritorno. La partita di fatto volge al termine con il netto punteggio di 3-0.