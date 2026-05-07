Il gesto del Rayo Vallecano dopo aver centrato la finale: tutti si fermano ad applaudire lo Strasburgo

I fuochi d'artificio fatti esplodere dai tifosi dello Strasburgo la notte precedente all'esterno dell'hotel dove alloggiava il Rayo Vallecano senza dimenticare gli allarmi antincendio suonati all'interno dello stesso albergo al mattino, sono ora solo un lontano ricordo. Gli spagnoli sono in finale di Conference League e nonostante il tentativo di disturbare il proprio sonno, la squadra a fine partita si è distinta per un gesto di sportività estrema. Il Rayo tra andata e ritorno ha rifilato due gol ai francesi che però sono stati lo stesso protagonisti di un'ottima Conference.

Per questo motivo a fine partita tutta la squadra francese ha voluto rendere omaggio ai tifosi presenti sugli spalti facendo un giro di campo. Una sorta di saluto alla prossima stagione con l'amaro in bocca di non essere riusciti a centrare questo incredibile obiettivo. Ebbene tutto questo succedeva mentre tutti i giocatori del Rayo erano sotto al settore dei propri tifosi a festeggiare. E così, in maniera del tutto naturale, tutta la squadra spagnola si è voltata per applaudire i propri avversari complimentandosi per la partita giocata. Un gesto di sportività estrema che è diventata sempre più rara nel calcio.

Alcuni giocatori dello Strasburgo erano spiazzati da quanto stavano vedendo mentre altri hanno ricambiato con un applauso ringraziando gli spagnoli per quel gesto assolutamente bellissimo. In campo il Rayo, che partiva dal vantaggio di un gol segnato all'andata, è riuscito a segnare anche in trasferta portando la somma totale delle reti a quota due. Nel finale, in pieno recupero, lo Strasburgo ha anche avuto la possibilità di riaprire clamorosamente la partita con il calcio di rigore assegnato dall'arbitro. Il portiere del Rayo però è stato abilissimo a respingere la conclusione.

Una parata che di fatto ha permesso ai tifosi di tirare un sospiro di sollievo e iniziare già a festeggiare la conquista di questa finale che il prossimo 27 maggio si giocheranno contro l'altra sorpresa di questa edizione, ovvero il Crystal Palace, capace di battere anche la Fiorentina. Una partita che si giocherà nello stadio del Lipsia e che dunque assegnerà il titolo a una delle due squadre che inevitabilmente scriveranno un capitolo importante della storia sportiva del club.