Divine Iheme a 14 anni si candida come nuovo Usain Bolt: supremazia impressionante e tempo mostruoso Il giovanissimo atleta britannico si avvicina al muro dei 10 secondi nei 100 metri maschili frantumando record: Divine Iheme lancia la sfida a Gout Gout per il ruolo di erede di Usain Bolt.

A cura di Michele Mazzeo

Se qualche mese fa il giovane australiano Gout Gout si era preso la scena venendo da tutti riconosciuto come possibile erede di Usain Bolt, quanto fatto dal britannico Divine Iheme al meeting di Lee Valley sembra rimettere tutto in discussione.

Quest'ultimo infatti, correndo una gara senior dei 100 metri piani, ha messo a segno un incredibile 10″30 stabilendo il nuovo record del mondo Under 15 abbassato di oltre due decimi (il precedente primato infatti era di 10″51) facendo ricredere coloro che avevano già bollato l'australiano come dominatore della velocità mondiale dei prossimi anni.

Già perché, se si considera che il britannico di origine nigeriana ha due anni in meno rispetto a Gout Gout (che a 14 anni aveva un personale di 10″53), in molti sono ora convinti che il suo potenziale è leggermente maggiore di quello dell'impressionante velocista oceanico.

E chi pensa che quello straordinario record mondiale Under 15 sia casuale, si ritrova smentito nel momento in cui ci si accorge che Iheme aveva già battuto quel primato in tre occasioni quest'anno (10″,46, 10″48 e 10″49) ma in tutte e tre le circostanze non si era visto omologare il record a causa del troppo vento che spingeva alle sue spalle.

Anche lui, come Gout Gout, ha ancora ampi margini di miglioramento: difetta ancora in fase di partenza prima di sprigionare tutto il suo strapotere fisico e staccare tutti i rivali (quando corre con i coetanei la supremazia è imbarazzante con gli avversari che arrivano al traguardo con distacchi abissali).

Inevitabile dunque che nel mondo dell'atletica leggera in molti già preannunciano una rivalità tra i due per prendersi il titolo di uomo più veloce della terra e c'è addirittura chi pensa che c'è il serio rischio che i due possano avvicinare, se non superare, il record di Usain Bolt che al momento sembra irraggiungibile per chiunque (9″58). Ovviamente solo il tempo dirà se Divine Iheme e Gout Gout riusciranno a raggiungere le vette che solo il leggendario giamaicano ha toccato, ciò che è certo è che a quell'età nessuno aveva corso i 100 metri piani così veloce.