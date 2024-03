Gout Gout a 16 anni è l’uomo più simile a Usain Bolt mai visto: parte male, poi accade la magia Il giovane atleta australiano si avvicina al muro dei 10 secondi nei 100 metri maschili: Gout Gout è l’Usain Bolt dell’Oceania, il sedicenne che infrange tutti i record. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nuovo prodigio della velocità si chiama Gout Gout, un nome destinato a diventare importantissimo nel mondo dell'atletica leggera. Il corridore australiano ha compiuto 16 anni lo scorso dicembre ma si è già guadagnato il soprannome di "Usain Bolt dell'Oceania", un'investitura pesante per un'adolescente che si sta facendo strada attraverso il mondo dello sport.

Ai Campionati di atletica del Queensland a Brisbane tenuti qualche giorno fa ha segnato un nuovo record personale nei 100 metri maschili Under 18, arrivando al traguardo in 10,29 secondi, un tempo con il quale ha stracciato tutti i suoi avversarti. A vederlo in azione è facile impressionarsi: Gout Gout corre come un razzo e in un battito di ciglia ha già creato il vuoto dietro di sé. C'è ancora tanto su cui lavorare, soprattutto sulla partenza dove è ancora troppo macchinoso e sgraziato, ma quando si accende nessuno riesce a competere.

È una situazione che rende chiara una cosa: Gout Gout ha ancora dei margini di miglioramento incredibili nonostante i tempi imbattibili. Sono premesse importantissime per un atleta così giovane, in grado di migliorarsi di competizione in competizione. In precedenza aveva stabilito il suo record personale a 10.43, già disintegrato nell'ultima apparizione. L'australiano si sta avvicinando sempre di più alla soglia dei 10 secondi, l'asticella che lo accomuna sempre di più a Bolt.

Avere questi tempi a 16 anni permette a tutti di sperare in un futuro da grande campione: i paragoni con la stella giamaicana fioccano quando lo si vede in azione e in lui ci sono tutte le caratteristiche per considerarlo un predestinato. La strada è già stata tracciata da un anno, da quando lo scorso aprile ha infranto il record australiano junior dei 200 metri, vincendo una gara under 18 nonostante fosse almeno due anni più giovane degli altri partecipanti.

Una gara che ha lasciato di stucco Jane Flemming, ex olimpionica e attuale presidente di Athletics Australia, che ha immediatamente acceso un riflettore su di lui: "Ha battuto il nostro record nazionale Under 18 e ha solo 16 anni. Cerca su Google questo ragazzo e guardalo correre: ha la struttura di Usain Bolt e corre come lui".

E Google in effetti è pieno di video in cui Gout Gout parte, straccia gli avversari e taglia il traguardo. L'australiano ha una storia importante alle spalle: è uno dei sette figli di Monica e Bona, una coppia emigrata in Australia dal Sud Sudan nel 2005, due anni prima che nascesse, e che gli ha trasmesso l'umiltà e la cultura del lavoro che fanno la differenza quando è in pista. È un ragazzo di poche parole, piuttosto timido, ma che ha ben in mente l'obiettivo di diventare la nuova star dell'atletica leggera.