Tamberi è guarito, la notizia più bella che tutti aspettavano in vista di Parigi: “Good news!” Gianmarco Tamberi è guarito dall’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime gare di avvicinamento alle Olimpiadi. La lesione è rientrata: “Sono stati giorni duri… ma fra un paio di giorni sarò al 100%. Non sarà certo questo a fermare il mio grande sogno” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Gianmarco Tamberi ha recuperato in tempo record dall'infortunio muscolare che lo aveva fermato un paio di settimane fa e che aveva messo in discussione se non la sua presenza alle Olimpiadi di Parigi, di certo il suo stato di forma in vista dei Giochi. Oggi, però, il campione europeo nonché olimpico di salto in alto ha voluto rassicurare tutti, non solo i suoi fan più stretti, pubblicando un post di una positività contagiosa. In cui ha confidato i progressi enormi fatti in questi giorni e il ritorno del sereno in vista di Parigi 24: "In un paio di giorni sarò al 100%!"

L'infortunio di Tamberi, cosa si era fatto alla gamba

L'allarme è scattato poco prima del meeting di Szekesfehervar, in Ungheria, a causa di un dolore al bicipite femorale. Le sue parole sull'infortunio erano state più che preoccupanti: "Spero non sia nulla di grave, ma a Parigi mancano solo 30 giorni. Questa cosa mi sta logorando l'anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest'anno". Parole che precedettero un periodo buio, in cui Gimbo ha anche perso la proverbiale positività: "Lo ammetto nelle ultime 24 ore ho pianto tre volte".

Fortunatamente sono state quasi subito escluse lesioni muscolari, ma la risonanza ha evidenziato un’importante zona edematosa del bicipite femorale. Le Olimpiadi non sono mai state in discussione ma tutte le gare di avvicinamento sì.

La lieta novella, Tamberi rassicura tutti sui social

Dopo qualche giorno di silenzio social, è arrivato il post che ha fatto respirare a pieni polmoni tutti coloro che attendevano con ansia ulteriori aggiornamenti: "GOOOOOOD NEWSSSSS!" ha scritto Gimbo a margine di una foto che lo ritrae mentre esegue l'ennesima risonanza di controllo. "3 sedute di terapie al giorno e una settimana di allenamenti differenziati hanno portato ad un esito molto positivo del controllo ecografico di oggi. La piccola lesione fasciale si è chiusa completamente e in un paio di giorni dovrei tornare al 100%!!!!"

"Dopo giorni veramente duri, oggi la prima bella notizia e non vedevo l'ora di condividerla con voi che mi supportate da anni in maniera unica nei momenti più belli e anche in quelli meno belli. Ora si riparte con la stessa voglia di prima ma con molta più fame e cattiveria". Per Tamberi, dunque, ritorna la luce in fondo al tunnel e la sfida olimpica è di nuovo lanciata in alto: "È vero, ho saltato 2 gare fondamentali per prepararmi al meglio in vista delle Olimpiadi, ma non sarà di certo questo piccolo stop a fermarmi dopo tutto quello che ho fatto per il mio grande sogno!"