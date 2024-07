video suggerito

Clamoroso gol del Novorizontino che segna prima ancora di toccare palla: mai visto niente di simile Il Novorizontino segna un gol prima ancora di toccare palla nella partita contro lo Sport Recife: dalla Serie B brasiliana arriva un vero e proprio inedito per il calcio mondiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Novorizontino segna un gol prima ancora di toccare palla nella partita contro lo Sport Recife. Dalla Serie B brasiliana arriva un vero e proprio inedito per il calcio mondiale: non si è vista una squadra segnare senza aver mai avuto il possesso di palla. Una situazione davvero inedita e alquanto incredibile.

Nel calcio accadono tantissime cose che non si possono prevedere e questa è, sicuramente, una di quelle. Alisson Cassiano, autore dell'autogol, è stato subito consolato da due compagni di squadra ma i tifosi non lo hanno perdonato ed è stato fischiato ogni volta che ha toccato la palla.

Il Novorizontino segna prima ancora di toccare palla: mai visto niente di simile

Lo scorso 25 giugno il Novorizontino era ospite dello Sport Recife e gli sono bastati 21 secondi di gioco sbloccare la partita ma la cosa divertente è che lo ha fatto senza toccare la palla. Perché in quei primi istanti il possesso di palla era della squadra locale: la prima giocata si è conclusa con un retropassaggio del difensore Alisson Cassiano verso il portiere Caíque França che era lontano dalla porta. L'estremo difensore era sulla linea dell'area di rigore e ha potuto solo vedere dove sarebbe finito il pallone, che lentamente è entrato in rete davanti allo sguardo attento degli increduli tifosi dello Sport Recife.

Un gol davvero bizzarro per molti motivi, con le colpe che vanno divise tra difensore e portiere per una giocata troppo superficiale e data per scontata: Cassiano non può mai fare quel retropassaggio all'indietro senza guardare dove sono i compagni e il portiere non può essere sulla lunetta dell'area di rigore nella terra di nessuno. Questo dimostra tra i due non c'è stata comunicazione e così è arrivata la ‘frittata'.

La partita si è conclusa con la vittoria per 2-1 del Novorizontino, con la rete di Fabrício Daniel poco prima dell'intervallo che ha reso vano il gol di Domínguez per i padroni di casa nel secondo tempo.