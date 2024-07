video suggerito

Il dolore straziante di Mayer, il piede cede dopo l’ostacolo e sbatte sulla pista: infortunio tremendo L’incidente avvenuto durante la Paris Diamond League: due volte medaglia d’argento olimpica, detentore del record mondiale di decathlon, adesso la partecipazione dell’atleta francese alle Olimpiadi 2024 è a rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Le urla di dolore di Kevin Mayer tolgono il fiato al pubblico. L'infortunio, che l'atleta francese ha subito nella gara dei 110 metri a ostacoli di triathlon della Paris Diamond League, mette a rischio la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Per lo sport transalpino è un brutto colpo, basta dare un'occhiata al sul palmares per capire perché è considerato uno dei protagonisti più attesi: due volte medaglia d'argento olimpica, detentore del record mondiale di decathlon. La caduta dopo l'ottava barriera è stata tremenda: ha lanciato un grido per la fitta avvertita che s'è aggiunta al dolore per il ruzzolone e alle lacrime versate in pista.

È rimasto per qualche minuto a terra, con la testa tra le mani. Mayer era disperato, impaurito, distrutto: in quel momento ha realizzato che a meno di un mese dall'inizio dei Giochi non gli resta molto tempo per recuperare E bisognerà attendere l'esito degli esami diagnostici per capire qual è l'entità dell'incidente che gli è capitato: se ha avuto solo conseguenze muscolari oppure, il capitombolo e l'impatto violento con la pista non sono stati la causa di lesioni articolari.

Il meeting di Parigi doveva essere una sorta di prova generale, s'è trasformato nell'incubo peggiore per il campione francese. I soccorritori lo hanno inizialmente aiutato ad accomodarsi su una barella ma nn ha voluto uscire di scena in quel modo. Ha fatto cenno che poteva rialzarsi con il loro aiuto: voleva camminare e ‘sentire' cosa gli era successo, ecco perché si è toccato la zona nei pressi dell'ischio della gamba sinistra e la parte inferiore della natica. Ha abbandonato la scena scuro in volto, angosciato e paralizzato dal dolore.

Le immagini della gara mostrano cosa è successo a Mayer. Era partito nel migliore dei modi, guidando il gruppo sui 110 a ostacoli ma poco dopo aver passato l'ottava barriera è inciampato con il piede destro, che ha ceduto all'improvviso: il crollo sulla pista è stato rovinoso, scandito dall'espressione di sofferenza dell'atleta finito con la faccia per terra e spaventato da quel che gli era successo. È stato il segno di un problema serio riportato a causa dell'incidente. Prima di questo incidente che potrebbe privarlo delle Olimpiadi se l'infortunio fosse confermato e, cosa peggiore, ne fosse ribadita la gravità, Kevin Mayer aveva iniziato la sua giornata allo stadio di Charléty esibendosi con un lancio di 15,12 m nel lancio del peso, ma aveva saltato il salto in lungo.