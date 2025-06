video suggerito

Luca Lunetta dopo il tremendo incidente ad Assen: "Frattura pluriframmentaria, sono fortunato" Il pilota romano del Team Sic58 è finito sotto le moto durante il penultimo giro del GP di Moto3. Dal letto d'ospedale racconta: "Il male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere".

Luca Lunetta sta bene. Se l'è cavata "solo" con una la frattura pluriframmentaria di tibia e perone (per la quale sarà operato) e qualche altro trauma riportato nella caduta sulla pista di Assen durante la gara di Moto3. La dinamica dell'incidente è stata terribile, il pilota del Team Sic58 ha rischiato la vita nel penultimo giro del Gran Premio: franato sull'asfalto in seguito a una carambola in curva, dove sono scivolati anche Taiyo Furusato e Adrian Fernandez, è finito sotto le moto degli altri due concorrenti. Una scena orribile per tutto quanto ha evocato rispetto al passato (la morte di Marco Simoncelli è una ferita che non si rimarginerà mai) e al presente, per un altro gravissimo sinistro avvenuto in una prova di motocross a causa del decesso di Aidan Zingg (schiacciato dalle ruote è rimasto sul circuito esanime).

Su Instagram: "Male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere"

In un post su Instagram è stato lo stesso Lunetta a tranquillizzare tutti usando una foto simbolica (fa una smorfia e tiene il pollice all'insù dal letto d'ospedale) e scrivendo parole rassicuranti, nelle quali racconta le emozioni di chi in quella frazione di secondo ha visto la ‘signora vestita di nero' dritto negli occhi.

A volte le gare sanno essere davvero crudeli – si legge nell'incipit del post di Lunetta -. La fortuna in questo momento non gira dalla mia parte, ma uscire dall’incidente di oggi con ‘solo' una frattura pluriframmentaria alla gamba è comunque il male minore rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere. Voglio ringraziare di cuore il team per tutto il lavoro svolto durante il weekend, la mia famiglia, tutte le persone che lavorano con me, tutti quelli che mi hanno scritto messaggi, i marshall in pista e i medici del circuito, che sono stati davvero impeccabili. Torneremo più forti di prima.

La dinamica dell'incidente di Luca Lunetta: finisce sotto le moto

Sulla pista olandese la corsa di Moto3 è agli sgoccioli ma al penultimo giro si verifica l'episodio che sfiora la tragedia: dopo una collisione accidentale con Alvaro Carpe, Lunetta è stato sbalzato dal veicolo ed è caduto in messo alla pista, coinvolto in un pauroso con Taiyo Furusato e Adrian Fernandez. Dopo i primi controlli al centro medico il pilota romano è stato trasferito all'ospedale di Groningen dopo sarà sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura.

"Fortunatamente sta bene, è cosciente e questa è la cosa più importante. La parte più complicata non c’è stata" ha ammesso Marco Grana, Team Manager Sic58, a Sky Sport MotoGP. In seguito, attraverso l'account di Instagram, il team Sic58 ha rivelato subito quali sono le condizioni di Lunetta. "Trasportato in ospedale a Groningen, a Luca è stata confermata la pluriframmentaria frattura di tibia e perone e verrà presto sottoposto ad operazione chirurgica. Grazie a tutti per i numerosi messaggi. Vi teniamo aggiornati".