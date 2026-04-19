Come sta Klinsmann del Cesena dopo la ginocchiata alla testa: frattura della prima vertebra cervicale

Il Cesena ha aggiornato sulle condizioni di Jonathan Klinsmann dopo il violento scontro nel finale di Palermo-Cesena: il portiere ha riportato una frattura della prima vertebra cervicale e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti specialistici.

Grande paura, poi la diagnosi che conferma la gravità dell'infortunio. Jonathan Klinsmann, portiere del Cesena e figlio dell'ex attaccante tedesco Jurgen Klinsmann, dopo il duro scontro di gioco nel finale della sfida persa 2-0 contro il Palermo ha riportato una frattura della prima vertebra cervicale. Lo ha comunicato il club romagnolo dopo gli accertamenti eseguiti in ospedale.

Il contatto è avvenuto nei minuti di recupero della partita del Barbera, quando Klinsmann è uscito basso per intervenire sul pallone ed è stato colpito in modo fortuito da Filippo Ranocchia. L'episodio aveva subito fatto scattare l'allarme, anche perché il portiere bianconero, dopo essere rimasto per qualche secondo sul terreno di gioco, ha accusato dolore e giramenti di testa. La gara è stata infatti interrotta proprio per consentire i soccorsi.

Nel comunicato diffuso dal Cesena si legge che il portiere ha riportato una "ferita lacero contusa alla testa ed un trauma cervicale". La società ha poi spiegato che "gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale, per la quale il portiere bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e ad una consulenza specialistica neurochirurgica". È questo, al momento, il quadro clinico ufficiale sulle condizioni del giocatore.

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Si tratta di un infortunio delicato che riguarda la parte più alta del collo e che richiede valutazioni molto approfondite prima di stabilire tempi di recupero e percorso terapeutico. Per questo il Cesena non si è ancora sbilanciato sui tempi di recupero del suo portiere, limitandosi a rinviare tutto agli ulteriori controlli specialistici.

La notizia pesa anche sul piano sportivo. Klinsmann, nato a Monaco di Baviera l'8 aprile 1997, è uno dei punti fermi della squadra bianconera in questa stagione ed è stato impiegato con continuità nel campionato di Serie B. Il Cesena, reduce dalla sconfitta di Palermo, resta pienamente coinvolto nella corsa ai playoff, e l'assenza del titolare tra i pali rischia di avere un impatto importante in questo finale di stagione.