La Cremonese vince a Parma dopo oltre 100 giorni e riapre la corsa salvezza: buona la prima per Giampaolo

Dopo oltre tre mesi la Cremonese ritrova la vittoria in casa del Parma e riapre la corsa salvezza: allo stadio Ennio Tardini finisce 2-0 con i gol di Maleh e Vandeputte nel secondo tempo. Buona la prima di Marco Giampaolo con i grigiorossi.

Contestazione a fine gara per la squadra di Carlos Cuesta da parte del pubblico gialloblù. L’effetto Giampaolo si fa sentire subito per la Cremo, che ora tornando al successo dopo oltre tre mesi e salendo a 27 punti in classifica: ora la pressione e tutta su Lecce e Fiorentina (che giocano contro Roma e Inter e sono a 27 e 28 punti).

L’avvio è complicato per gli ospiti, che rischiano subito grosso su un errore in uscita, ma riescono a salvarsi. Il primo tempo scorre senza grandi emozioni, con poche occasioni degne di nota e ritmi piuttosto bassi: la chance più spettacolare è una rovesciata di Bonazzoli che termina alta, mentre un suo gol viene annullato per fuorigioco.

Maleh e Vandeputte rilanciano la Cremonese: 2-0 al Parma

Nella ripresa la partita cambia volto. Al 54’ è Maleh a sbloccarla con una conclusione potente dalla distanza, favorita da un errore della difesa emiliana. Il Parma prova a reagire con i cambi, ma è ancora la Cremonese a colpire: al 68’ Jamie Vardy, appena entrato, serve un assist perfetto per Vandeputte che davanti al portiere non sbaglia e firma il raddoppio.

Nel finale i padroni di casa si spingono in avanti alla ricerca del gol, ma senza riuscire a riaprire il match. I grigiorossi gestiscono con ordine fino al triplice fischio. Secondo ko di fila invece per il Parma, che resta fermo a quota 34.

Parma-Cremonese, il tabellino

RETI: 9’st Maleh, 23′ st Vandeputte.

PARMA (3-4-3): Suzuki 6; Valenti 6, Circati 5.5 (15’st Nicolussi-Caviglia 6), Troilo 6; Valeri 5.5, Sorensen 6 (15’st Oristanio 5), Keita 6 (28’st Estevez 6), Britschgi 5; Strefezza 5, Pellegrino 5.5, Ondrejka 5 (28’st Elphege 5). In panchina: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Ordonez, Carboni, Mena. Allenatore: Cuesta 5.5.

CREMONESE (3-5-2): Audero 6; Terracciano 6.5, Bianchetti 6 (44’st Folino sv), Luperto 6.5; Pezzella 6.5, Maleh 7, Grassi 6.5, Vandeputte 7.5 (34’st Thorsby sv), Zerbin 5.5 (1’st Barbieri 6); Bonazzoli 5.5 (21’st Payero 6), Sanabria 5 (22’st Vardy 6.5). In panchina: Silvestri, Nava, Djuric, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Okereke. Allenatore: Giampaolo 6.5.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6.