Tottenham in zona retrocessione, De Zerbi non vuole pessimismo: “Ne possiamo vincere 5 di fila”

Non è ancora arrivato il primo successo del nuovo anno, ma le sensazioni che emergono nello spogliatoio del Tottenham sono tutt’altro che negative. Dopo il pareggio subito nei minuti finali contro il Brighton, Roberto De Zerbi si è presentato in conferenza stampa con lucidità e determinazione, sottolineando come la prestazione della squadra vada ben oltre il risultato: "Mi dispiace per il risultato, per i giocatori perché stanno soffrendo troppo. Oggi meritavamo di vincere la partita contro un grande Brighton. Un grande plauso per il loro stile, il livello dei loro giocatori e tutto il resto. Non dovevamo subire il goal del 2-2 da Rutter".

Le parole dell’allenatore raccontano di una squadra che sta attraversando un momento complicato, ma che allo stesso tempo mostra segnali di crescita evidenti. L’analisi si sposta poi su un aspetto chiave: la tenuta mentale e la capacità di reagire alle difficoltà: "Sono fiducioso, sono orgoglioso dei miei giocatori. Hanno giocato una partita fantastica con carattere e spirito. Dobbiamo essere più forti di questo risultato, dobbiamo andare avanti e preparare la prossima partita e cercare di vincere contro il Wolverhampton. Se saremo forti come oggi, penso che potremo rifarci. Ho detto ai ragazzi di essere forti, di seguirmi ancora e ancora perché voglio aiutarli. Possono cambiare mentalità perché questa è la parte più importante. Ora è troppo facile pensare negativo, ma dobbiamo concentrarci su questa prestazione e lavorare per trovare le condizioni per tornare a vincere".

De Zerbi non vuole pessimismo intorno al Tottenham:

Il messaggio è chiaro: più della classifica, in questo momento conta l’atteggiamento. De Zerbi insiste sulla fiducia reciproca e sulla necessità di non lasciarsi trascinare da pensieri negativi, soprattutto in una fase delicata della stagione.

Fondamentale, in questo percorso, è anche il supporto dell’ambiente, che secondo l’allenatore rappresenta una spinta decisiva: "So che stiamo lottando per rimanere in Premier League. Un momento molto difficile. Ma siamo fortunati, ognuno di noi, a lavorare in questo club con questi tifosi, perché oggi c'era un'atmosfera incredibile. Sembrava che stessimo lottando per la Champions League, non per la retrocessione. Lotteremo fino alla fine in ogni partita e daremo il massimo. Se saremo in grado di dare il massimo, non sarà ancora finita. Su cosa ha visto di positivo: Oggi ho visto segnali, ho visto grinta, carattere, qualità, organizzazione con e senza palla. Tutto per raggiungere il nostro obiettivo".

Il riferimento ai tifosi sottolinea quanto il legame tra squadra e pubblico possa incidere nei momenti più complessi, trasformando anche una stagione difficile in una sfida ancora aperta. Infine, nonostante il contesto complicato, De Zerbi non rinuncia a guardare avanti con ambizione, lasciando intravedere uno spiraglio di ottimismo: "Ora è difficile credermi ma se guardate i giocatori, se analizzate il livello dei giocatori, penso che possiamo vincere cinque partite di fila. Non per essere arrogante, perché non lo sono, specie non adesso, ma abbiamo abbastanza qualità per lottare per vincere consecutivamente".

Parole che possono sembrare audaci, ma che riflettono la convinzione di un allenatore deciso a trasmettere fiducia e a costruire una reazione immediata, già a partire dal prossimo impegno con i Wolves.